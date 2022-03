Portugal-Macédoine du Nord: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le barrage retour de la Coupe du monde 2022

Ce mardi, le Portugal joue son avenir face à la surprenante Macédoine du Nord, tombeuse de l'Italie dans les dernières secondes. Cristiano Ronaldo peut aller chercher une 5e participation à une Coupe du monde.

Attention au piège pour le Portugal. Vainqueur de la Turquie non sans trembler (3-1), les champions d'Europe 2016 affrontent la Macédoine du Nord ce mardi à Porto pour valider leur ticket pour le Qatar. Si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo semblent favoris sur le papier, les Macédoniens vont jouer crânement leur chance, cinq jours après leur victoire retentissante face à l'Italie (1-0) à Palerme. Cette "finale" des barrages sera diffusée à 20h45 sur la plateforme 6play et à suivre en multiplex sur La Chaîne L'Equipe, ainsi quà la radio sur RMC et en direct commenté sur l'appli et le site RMC Sport.

La dernière chance pour Cristiano Ronaldo ?

En difficulté face à la Turquie, le capitaine portugais reste sur une étonnante disette en sélection (trois matchs sans but). A 37 ans, le quintuple Ballon d'or joue l'une de ses dernières cartes pour disputer sa 5e Coupe du monde, après 2006, 2010, 2014 et 2018, qui pourrait être sa dernière. Mais l'attaquant de Manchester United a mis les choses au clair sur une éventuelle retraite.

"Je commence à voir ceux qui se posent la même question (sur sa retraite). C'est moi qui déciderai de mon avenir. Si je veux jouer plus, je le ferai. Je commande, point final", a tranché CR7 devant la presse. En participant au Mondial qatari, il compterait cinq participations à une Coupe du monde en carrière (2006, 2010, 2014, 2018 et donc 2022) et égalerait le record de Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal, Lothar Matthäus et Rafael Marquez.