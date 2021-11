Coupe du monde 2022: les barrages, comment ça marche?

Il restera trois billets à attribuer pour la Coupe du monde 2022 en Europe après la fin des qualifications cette semaine. Ceux-ci se joueront en mars entre douze équipes qui s’opposeront dans trois voies.

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 vont rendre leur verdit cette semaine. Mais tous les billets ne seront pas encore attribués. Il en restera trois pour la Zone Europe qui seront déterminés après la tenue de barrages qui seront disputés au mois de mars. Ils concerneront 12 équipes - dont le Portugal - selon un format inédit. Il y aura trois voies (quatre équipes par voie) avec une demi-finale et une finale par voie.

Les dix deuxièmes de chaque groupe de qualification en feront partie. Elles seront classées selon leurs performances afin d’établir six têtes de série qui auront l’avantage de recevoir en demi-finale. L’hôte de chaque finale sera, lui, déterminé, au tirage au sort. A ces dix équipes, il faudra y ajouter les deux meilleures de la dernière ligne des Nations qui n’ont pas décroché leur billet via les qualifications.

Le tirage au sort des barrages aura lieu le 26 novembre à Zurich. Toutes les équipes qualifiées et barragistes seront connues mardi soir à l’issue des derniers matchs de qualification en Europe. Il reste encore plusieurs incertitudes notamment pour l’Italie, championne d’Europe en titre, qui joue la première place du Groupe C.

Actuellement première avec le même nombre de points que la Suisse, la Nazionale se déplace en Irlande du nord, lundi (20h45). Dans le même temps, la Suisse (qui compte le même nombre de points mais une différence défavorable) va recevoir la Bulgarie.

Le programme des barrages

12 équipes réparties en trois voies (A, B, C)

Les six meilleures équipes des qualifications sont têtes de série et recevront en demi-finales

Demi-finales: 24 ou 25 mars 2022

Finales: 28 ou 29 mars