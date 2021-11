Coupe du monde 2022: la date du tirage au sort du Mondial, les Bleus têtes de série

Après avoir obtenu sa qualification pour la Coupe du monde 2022 en s’imposant samedi soir contre le Kazakhstan (8-0), l’équipe de France va désormais devoir patienter jusqu’au 1er avril pour connaître ses adversaires au Qatar.

Les Bleus seront bien du voyage au Qatar, dans un an, pour disputer leur septième Coupe du monde consécutive. Ils ont composté samedi leur billet en s’imposant 8-0 face au Kazakhstan au Parc des Princes. Mais d’ici au match d’ouverture du 21 novembre 2022, dans un peu plus de douze mois, l’équipe de France va connaître plusieurs échéances. A commencer par leur dernier match des qualifications, mardi soir à Helsinki face à la Finlande (20h45), dénué de tout enjeu sportif.

Ensuite, les joueurs de Didier Deschamps observeront quelques nations européennes s’écharper lors des barrages, qui se tiendront à la fin du mois de mars 2022. L’équipe de France, durant cette trêve internationale, disputera donc des matchs amicaux. Quelques jours plus tard, le 1er avril, une fois tous les qualifiés connus, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde se tiendra à Doha. Le moment où les Bleus découvriront leurs trois premiers adversaires pour le Mondial.

Déjà six équipes qualifiées

Actuelle troisième du classement FIFA, la France sera tête de série lors de ce tirage au sort, ce qui lui permettra d’éviter quelques-unes des plus grosses nations classées parmi les sept meilleures équipes du monde. La Belgique ou le Brésil, déjà qualifiés mais qui occupent les deux premières places du classement FIFA, ne pourront donc pas rencontrer les Bleus au premier tour, tout comme le Qatar, pays organisateur.

L'Italie, l'Angleterre et l'Argentine devraient aussi être têtes de série si elles se qualifient. L'Espagne, actuellement 7e et dernière barragiste virtuel, devra batailler avec le Portugal, ou le Mexique, pour conserver ce statut en cas de qualification.

Les deux autres qualifiés pour l’heure, l’Allemagne et le Danemark, sont un peu plus bas dans le classement et devront patienter sans doute jusqu’au match du mois de mars pour connaître définitivement leur rang et le chapeau qui va avec lors du tirage au sort.