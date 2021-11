Coupe du monde: le craquage de Djokovic après la qualification de la Serbie

Novak Djokovic a laissé éclater son immense joie après la qualification de son pays, la Serbie, pour la Coupe du monde 2022 de football. Le numéro un mondial a bruyamment partagé sa libération.

Un œil sur les Masters 2021, un autre sur le football. Et à la fin, un énorme cri de joie. Novak Djokovic a suivi, depuis Vienne - où il dispute actuellement le traditionnel tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de tennis de l’année - le numéro 1 mondial a jubilé au coup de sifflet final du match entre le Portugal et la Serbie (1-2), dimanche pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

La joie de Djokovic après la qualification de la Serbie © Capture Instagram

Un but d’Aleksandar Mitrovic à la dernière minute (90e) a offert la victoire aux Serbes et leur billet pour le Mondial au Qatar dans un peu plus d’un an. Une immense fierté pour tout un pays et "Nole", l’un de ses plus fervents représentants. Dans une story partagée sur son compte Instagram, il pousse de très imposants cris libérateurs. Il a même ouvert la fenêtre sa chambre pour partager sa grande fierté, avant de poster un montage sur lequel il pose avec Dusan Tadic, joueur de la sélection serbe.



La Serbie va participer à la troisième Coupe du monde de son histoire après 2010 et 2018 (éliminations en phases de poules). Et cela met en transe le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem. Il n’a toutefois pas délaissé trop longtemps son sport de prédilection puisque, sur la vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux, la télévision retransmettait en effet les Masters, qui se déroulent actuellement à Vienne. Le Serbe se lance dans la compétition, ce lundi face au Norvégien Casper Ruud, à partir de 14h.