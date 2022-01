Coupe du monde 2022: sans Messi, Di Maria porte l’Argentine

Angel Di Maria, capitaine en l’absence de Lionel Messi, a signé un gros match avec l’Argentine qu’il a bien aidé à s’imposer au Chili (1-2) avec un but magnifique, jeudi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Argentine s’est imposée au Chili (1-2), jeudi. Une star du PSG a brillé et il ne s’agissait pas de Lionel Messi, exempté de ce rassemblement. En l’absence de la Pulga, Angel Di Maria a porté le brassard de capitaine et pris avec brio la responsabilité du jeu de l’Albiceleste. Il a notamment ouvert le score d’une magnifique frappe enroulée du gauche (0-1, 9e). Après l’égalisation de Ben Brereton (20e), Lautaro Martinez (34e) a inscrit le but de la victoire pour les hommes de Lionel Scaloni, privé de déplacement pour cause de covid.



L’absence du sélectionneur est l’une des péripéties du chaotique voyage des Argentins au Chili. La délégation a ainsi été bloquée pendant deux heures à l’aéroport de Calama pour satisfaire au protocole sanitaire, provoquant l'impatience et la colère de certains joueurs. Des policiers ont aussi vérifié les bagages en faisant renifler les chiens. Malgré ce contretemps et l’altitude, les joueurs argentins sont partis en vainqueurs, compliquant la situation des coéquipiers d’Alexis Sanchez dans la course à la qualification (7es à 4 points de la 4e place).

Sans Messi, "il faut répartir les forces", confie Di Maria

"Nous sommes heureux, s’est réjoui Di Maria à l’issue de la rencontre. Nous avons joué un très bon match, nous savions que cela allait nous coûter à cause de la hauteur. Il y a aussi eu le voyage, nous sommes arrivés et avons passé beaucoup de temps à l'aéroport, avec les problèmes et tout... L'important est que nous ayons obtenu la victoire, le groupe est toujours fort."

L’ailier du PSG a aussi poursuivi sa belle réussite avec le brassard (six victoires en autant de matchs quand il est capitaine). Mais il n’a pas manqué d’avoir une pensée pour Messi. "Nous continuons à grandir match après match, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, il nous manquait le meilleur joueur du monde, l'entraîneur n'était pas là. La victoire est pour eux aussi."

Il a poursuivi sur Messi en rappelant que lorsque le septuple Ballon d’or est là "tout est toujours beaucoup plus facile" et qu'il faut "répartir les forces" en son absence. "Nous avons fait un bon match, conclut-il. Nous le dédions à ceux qui n'ont pas pu venir, à l'entraîneur, à tout le monde. L'important est de continuer dans cette voie et de faire plaisir aux Argentins." Un autre Parisien a joué: Leandro Paredes, qui était titulaire et a été averti en fin de match.