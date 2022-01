Argentine: Di Maria a refusé de porter le numéro 10 de Messi

Pour les deux matchs de qualifications au Mondial 2022, Angel Di Maria a refusé de porter le numéro 10 de la sélection argentine en l'absence de Lionel Messi.

Une fidélité inconditionnelle. Alors que la sélection argentine dispute deux matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 lors de la trêve de janvier, une question était dans les têtes des supporters de l'Albiceleste. Qui allait porter le numéro 10 de Lionel Messi, absent du rassemblement? Contre toute attente, c'est Angel Correa qui a hérité du maillot de la Pulga, même s'il n'était pas le premier choix.

Selon Tyc Sports, le numéro 10 a été proposé à Angel Di Maria, mais le Parisien a décliné l'offre, pour deux raisons. La première, il ne voulait pas renoncer à son numéro 11 fétiche, qu'il porte aussi à Paris. Mais surtout, il a préféré ne pas porter la tunique de son ami et coéquipier au PSG.

Buteur face au Chili

L'ailier parisien a lui-même soufflé le nom d'Angel Correa pour porter le numéro 10. Lors de la victoire face au Chili (2-1), le joueur de l'Atlético a pu étrenner sa nouvelle tunique en remplaçant Di Maria à la 85e minute. Avant sa sortie, le Parisien, capitaine en l'absence de Messi, a été l'un des artisans du succès de l'Albiceleste, déjà qualifiée pour le Mondial 2022.

Il a notamment ouvert le score d’une magnifique frappe enroulée du gauche (0-1, 9e). Après l’égalisation de Ben Brereton (20e), Lautaro Martinez (34e) a inscrit le but de la victoire pour les hommes de Lionel Scaloni, privé de déplacement pour cause de Covid. L’ailier du PSG a ainsi poursuivi sa belle réussite avec le brassard (six victoires en autant de matchs quand il est capitaine). Une réussite qu'il faudra confirmer face à la Colombie, dans la nuit de mardi à mercredi (0h30).