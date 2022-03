Coupe du monde 2022: quels sont les cinq tickets qui restent encore à attribuer pour le Qatar?

Après d'intenses barrages en Europe et en Afrique, on connaît désormais 27 des 32 pays qualifiés pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Il reste cinq sésames à aller chercher, dont deux dans la nuit de mercredi à jeudi.

Il reste encore des places à aller chercher pour le Qatar. Après d’intenses barrages européens et africains ce mardi soir, notamment marqués par la qualification du Portugal et l’élimination de l’Algérie contre le Cameroun au terme d’une prolongation irrationnelle, 27 des 32 pays qualifiés pour le Coupe du monde sont désormais connus. Cinq billets doivent donc encore être attribués.

Zone Europe (un billet): le pays de Galles attend son adversaire

La voie B (Pologne) et la voie C (Portugal) des barrages européens ont livré leur verdict, mais il va encore falloir être patient pour connaître le vainqueur de la voie A. Grâce à leur victoire 2-1 face à l’Autriche le 24 mars dernier, les Gallois attendent désormais leur adversaire en finale. La demi-finale entre l’Ecosse et l’Ukraine, initialement prévue la semaine passée, a été reportée en raison de la guerre qui sévit sur le sol ukrainien. Pour l’heure, la rencontre doit avoir lieu en juin (et la finale dans la foulée), mais il n’est pas exclu que cette demi-finale soit encore repoussée.

Zone Concacaf (deux billets): les Etats-Unis et le Mexique bien partis, le Costa Rica a besoin d’un miracle

Malgré la banderole “qualifiés” brandie par les Américains après leur victoire contre le Panama, les Etats-Unis n’ont pas encore officiellement leur billet pour le Qatar en poche. Deuxième des qualifications derrière le Canada, assuré d’aller à la Coupe du monde, les Américains peuvent encore finir quatrièmes et être éliminés s’ils perdent par six buts ou plus dans la nuit de mercredi à jeudi contre le Costa Rica. Le Mexique, de son côté, a "seulement" besoin d’un nul contre le Salvador (également dans la nuit de mercredi à jeudi) pour se qualifier.

Barrages intercontinentaux (deux billets): une seconde chance pour le 4e de Concafaf et le Pérou

Si un miracle n’arrive pas pour le Costa Rica (victoire par six buts d’écart contre les USA ou défaite du Mexique contre le Salvador), les coéquipiers de Keylor Navas auront une seconde chance. Les 13 ou 14 juin prochain, ils affronteront le vainqueur du match entre les Îles Salomon et la Nouvelle-Zélande, qui a lieu ce jeudi à 19h.

Le tout dernier ticket se jouera également lors d’un barrage intercontinental. Le Pérou, cinquième des qualifications en Amérique du Sud, se mesurera au vainqueur du match entre les Émirats arabes unis et l’Australie (le 7 juin). Ce barrage intercontinental est programmé le 17 juin.

Les cinq tickets qui restent encore à attribuer pour le Mondial 2022

Europe (1): pays de Galles, Ukraine ou Ecosse

(1): pays de Galles, Ukraine ou Ecosse Concacaf (2): Etats-Unis, Mexique ou Costa Rica

(2): Etats-Unis, Mexique ou Costa Rica Barrages intercontinentaux (2): 4e Concacaf, Pérou, Iles Salomon, Nouvelle-Zélande, Emirats Arabes Unis ou Australie