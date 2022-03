Coupe du monde 2022: un csc casquette et un rouge en 5 minutes, le calvaire de Sissako contre la Tunisie

Lors de Mali-Tunisie, en barrages aller du Mondial 2022, Moussa Sissako a vécu un calvaire, auteur d’un but contre son camp à la 37e minute, puis exclu pour une grosse faute quatre minutes plus tard.

Moussa Sissako a sans doute vécu les cinq pires minutes de sa jeune carrière de footballeur, lors du barrage aller pour le Mondial 2022 entre le Mali et la Tunisie. Dans une rencontre fermée mais légèrement dominée par les locaux, le défenseur malien de 21 ans, formé au Paris Saint-Germain, a été l’auteur malheureux du premier but, contre son camp, à la 37e minute.

En voulant mettre le ballon en retrait sur son gardien, Sissako a bien trop appuyé sa passe, qui a filé directement dans le but malien. Le joueur du Standard de Liège s’est alors pris la tête entre les mains et a semblé très touché. Il a été réconforté par ses coéquipiers avant la reprise du jeu.

Un rouge pour un contact involontaire

Sauf que quatre minutes plus tard, Moussa Sissako a commis une faute sur Seifeddine Jaziri, lancé en profondeur et qui partait au but. Dans sa course pour revenir, Sissako a légèrement et involontairement touché le pied de l’attaquant tunisien, qui s’est écroulé avant d’entrer dans la surface.

Expulsé par l’arbitre, Sissako a rejoint les vestiaires du stade de Bamako. Le jeune défenseur, qui vivait sa quatrième sélection avec le Mali, doit maintenant croiser les doigts pour que ses partenaires renversent la situation et que ses erreurs ne coûtent pas la qualification à son pays.