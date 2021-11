Coupe du monde 2022: "Honte mondiale", la presse accable le Portugal après sa défaite face à la Serbie

La presse portugaise fulmine contre sa sélection au lendemain de sa défaite face à la Serbie (1-2) qui contraint les coéquipiers de Cristiano Ronaldo à passer par un barrage pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde.

La Portugal se réveille avec un sérieux mal de tête ce lundi matin. Dimanche, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont inclinés à la dernière minute face à la Serbie (1-2) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Un revers synonyme de deuxième place du groupe et d’un passage obligé par l case barrage. Les hommes de Fernando Santos ont désormais rendez-vous en mars pour décrocher l’un des trois derniers billets pour le Qatar, en compagnie de onze autres équipes. Et cette perspective rend la presse portugaise furieuse, ce lundi.

Le journal Record attaque fort en dénonçant une "honte mondiale" en une de son édition du jour. Il pointe du doigt le sélectionneur, Fernando Santos, surnommé l’ingénieur, en référence à sa première carrière professionnelle. "L’ingénieur effrayé gâche la qualification directe pour le Qatar ", regrette le journal.

A Bola se montre aussi sévère en qualifiant cette issue de "misérable". "La sélection avait tout en sa faveur et a tout gâché, ajoute le journal. Le barrage est donc la punition plus que méritée." O Jogo, pour sa part, évoque une "éclipse total" pour qualifier la performance des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, très abattu à l’issue de la rencontre.

Selon son sélectionneur, le quintuple Ballon d’or ruminait son but inscrit au match aller en Serbie, injustement refusé par l’arbitre alors que le ballon avait franchi la ligne. "Il disait qu'en Serbie, il avait marqué un but à la dernière minute et qu’il n’avait pas été validé, a expliqué Fernando Santos pour justifier la colère de sa star au coup de sifflet final. C'est ce qu'il disait. C'est son emportement, c'est normal, il était frustré. Personne ne l'expliquera, à la fin d’un match, ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé."