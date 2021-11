Coupe du monde 2022 (qualifs): pourquoi la Finlande va être motivée contre les Bleus

Déjà qualifiée, l’équipe de France disputera un match à enjeu pour la Finlande, son adversaire, ce mardi soir (20h45) en clôture des qualifications à la Coupe du monde 2022. En jeu pour les Finlandais: la 2e place et le rêve de disputer le premier mondial de leur histoire.

Il ne fera pas chaud ce mardi soir à Helsinki. Mais le ressenti sur le terrain devrait tout de même rester dans les températures positives. Car la Finlande a rendez-vous avec l’histoire face à l’équipe de France. Les Bleus, qualifiés depuis samedi, peuvent en effet s’attendre à des adversaires remontés et portés par l’objectif commun de décrocher la deuxième place du groupe D, synonyme de barrage en mars 2022. Jamais dans son histoire, la Finlande n’a disputé une Coupe du monde. Un barrage permettrait de maintenir ce rêve en vie.

Actuellement deuxième avec 11 points (contre 9 pour l’Ukraine, 3e), elle a son destin en main. Un résultat équivalent à celui de l’Ukraine leur assurerait la présence parmi les 12 équipes en repêchages. Même une défaite face aux Bleus, combiné à un nul ou une défaite de l’Ukraine pourrait suffire.

"Un match énorme"

"Ça va être un match énorme, c'est le dernier dans cette phase de qualifications, contre les champions du monde et les derniers vainqueurs de la Ligue des nations, c'est un grand défi pour nous", s’est emballé le sélectionneur Markku Kanerva, face à la presse, lundi.

"Personnellement, je n'aurais jamais pensé avoir l'opportunité d'aller à une Coupe du monde, savoure le défenseur Niko Hämäläinen. Etre en mesure de le faire est une bénédiction. Je suis juste heureux pour moi et pour l'équipe pour tout le succès qu'on a eu jusqu'à présent."

Les Finlandais s’attendent à un sacré défi face aux Bleus, qui feront un peu tourner mais dont la "valeur totale de l'équipe est de près d'un milliard d'euros", estime le sélectionneur. Ils pourront compter sur le soutien des 33.000 spectateurs de l'Olympiastadion (la jauge maximale) pour les porter et sur leur attaquant-star Teemu Pukki (Norwich) qui fêtera sa 100e sélection, ce mardi soir. Mais aussi sur leur passif avec les Bleus. Il y a un peu plus d’un an jour pour jour, ils avaient trouvé la recette pour s’imposer au Stade de France en amical (0-2).