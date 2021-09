France-Finlande: le grand moment de Benzema avec le public lyonnais, à la fin du match

Après la victoire des Bleus face à la Finlande ce mardi (2-0), Karim Benzema est allé saluer les supporters lyonnais. Un bel échange entre l’attaquant de l’équipe de France, né à Lyon, et un public qui le chérit.

Il aurait sans doute énormément savouré, s’il avait pu faire trembler ces filets-là après ceux de l’Europe entière. Pas de but pour Karim Benzema ce mardi soir à Lyon, pour sa première au Groupama Stadium. Mais quand même une forte émotion.

Passeur décisif pour Antoine Griezmann sur l’ouverture du score des Bleus face à la Finlande, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde (2-0), l’attaquant du Real Madrid, né à Lyon et formé à l’OL, a aussi été prépondérant sur le second but de son compère offensif. Avant-dernier passeur sur cette belle action collective, il a éliminé deux adversaires dans l’axe du terrain avant de décaler Léo Dubois, qui a ensuite trouvé Antoine Griezmann dans la surface.

Benzema: "L’une de mes plus belles émotions"

Ovationné avant le coup d’envoi, à l’annonce de son nom, et objet d’une banderole dans les tribunes ("Bienvenue chez toi !"), Karim Benzema est allé remercier les spectateurs et supporters lyonnais au coup de sifflet final. Il s’est avancé tout seul vers les travées, en applaudissant et en tapant de la main sur son cœur. Son attachement à Lyon est décidément très fort.

"C’est magnifique, a confié Karim Benzema sur TF1 à propos de son retour sur ses terres. Je m’y attendais. Lyon et moi, c’est une histoire d’amour. Merci aux supporters. C’est l’une de mes plus belles émotions. En plus, il y a la victoire. On est tous très content." Pour Karim Benzema, qui va retrouver l’Espagne et le Real Madrid, la prochaine visite en France est programmée le 13 novembre au Stade de France, face au Kazakhstan.