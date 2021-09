France-Finlande: avec le 3-5-2, "on a peut-être trouvé un système" selon Griezmann

Auteur d’un doublé ce mardi soir lors de France-Finlande (2-0), Antoine Griezmann a estimé après le match que le système en 3-5-2 avait été convaincant.

Du fiasco à l’espoir. La tactique en 3-5-2 (ou 3-4-3) a été retentée avec succès par Didier Deschamps ce mardi soir face à la Finlande à Lyon (2-0), deux mois après avoir été l’une des raisons de l’échec des Bleus en 8es de finale de l’Euro face à la Suisse. Léo Dubois et Théo Hernandez dans les couloirs, Kurt Zouma, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l’axe de la défense, Paul Pogba et Adrien Rabiot au milieu, Antoine Griezmann au soutien de Karim Benzema et Anthony Martial : le onze aligné au Groupama Stadium a séduit et convaincu, à commencer par les acteurs eux-mêmes.

Très en forme, avec ses 40e et 41e buts en équipe de France, l’ex-Barcelonais, de retour dans son Atlético chéri à la dernière minute du mercato, a signé un doublé magnifique. Et sa relation avec Karim Benzema a été très efficace, avec plusieurs échanges d’un haut niveau technique. "On a peut-être trouvé un système qui nous va mieux, a estimé Antoine Griezmann sur TF1 après la première victoire de l’équipe de France en six matchs. On a été costaud ce soir. On avait envie de gagner, ça faisait long. On l’a fait de belle manière."

Griezmann: "Il faut garder cet état d’esprit"

A titre personnel, le Mâconnais a offert un visage beaucoup plus intéressant. Rafraichissant. "Je suis très heureux de ma performance, de celle de l’équipe, a souligné Antoine Griezmann. On avait envie de cette victoire, de montrer qu’on n’avait rien perdu. Il faut garder cet état d’esprit." Et le voilà sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus (3e), ex aequo avec Michel Platini (41). "C’est une immense fierté, a avoué ‘Grizou’. Je suis là depuis 2014. J’essaye d’apporter toujours le meilleur, offensivement et défensivement." Tous les supporters des Bleus le préfèrent léger et souriant, comme à Lyon.