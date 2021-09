Incidents racistes Hongrie-Angleterre: Bale plaide pour l'exclusion de certaines équipes

Quelques jours après que l’Angleterre a été victime d’insultes racistes en Hongrie, Gareth Bale veut voir les instances frapper fort. Le capitaine du pays de Galles plaide pour que les équipes dont les supporters sont incriminés soient possiblement exclues des compétitions.

Les actes de racisme se multiplient dans les tribunes des stades et le dernier exemple en date a frappé les esprits. Lors de la victoire 4-0 de l’Angleterre en Hongrie jeudi, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, Raheem Sterling a été victime de cris de singes et de jets de gobelets au moment de son but. Plusieurs autres joueurs anglais ont également été ciblés par des supporters hongrois.

Gareth Bale, capitaine du Pays de Galles, souhaite des actions radicales contre les auteurs de ces actes... quitte à ce que cela pénalise les équipes: "La chose la plus simple, c'est d'interdire les supporters de stade et s’ils continuent à le faire de manière répétée, ce qui semble être le cas, alors vous bannissez le pays de la compétition. C'est peut-être la meilleure chose à faire: se débarrasser d'eux, leur donner une suspension et j'espère qu'ils apprendront leur leçon de cette façon."

Bale s'interroge sur l’utilité des enquêtes

Quelques heures après les événements en Hongrie, la FIFA a lancé une enquête afin de prendre les mesures les plus efficaces possibles. Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football mondial déclare: "La FIFA souhaite affirmer que sa position reste ferme et résolue dans le rejet de toute forme de racisme et de violence, ainsi que de toute autre forme de discrimination ou d'abus. Nous avons une position très claire de tolérance zéro contre de tels comportements odieux dans le football."

L’attaquant du Real Madrid, trouve ces enquêtes trop longues et se questionne sur leur utilité, compte tenu du fait que ces évènements se reproduisent fréquemment: "Je ne sais pas pourquoi ils lancent ces enquêtes qui prennent autant de temps. C'est clair comme de l'eau de roche. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il doit y avoir une si grande enquête. Il est clair que cela s'est produit."

En attendant, Gareth Bale sera sur le terrain dimanche à 15h, en Biélorussie, puis trois jours plus tard à 20h45 face à l’Estonie, dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde.