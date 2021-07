Euro 2021: Pogba apporte son soutien à Sancho, Saka et Rashford après des insultes racistes

Paul Pogba a réaffirmé son engagement contre le racisme et a pris la défense de Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jandon Sancho face aux injures racsites subies par les trois joueurs anglais après leur défaite en finale de l’Euro 2021 contre l’Italie.

La bêtise crasse a remplacé la beauté du football après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie aux tirs au but en finale de l’Euro (1-1, 3 tab à 2). Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jandon Sancho ont été jugés responsables de cet échec par certains pseudo-supporters après avoir raté leur tentative pendant la séance fatidique. Tous trois victimes d’insultes racistes via les réseaux sociaux, les joueurs des Three Lions ont reçu du Français Paul Pogba.

"Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jandon Sancho, JE SUIS FIER DE VOUS. Tu gagnes des matchs, tu en perds, a lancé l’international tricolore dans une publication partagée lundi sur les réseaux sociaux. Vous avez eu le courage de tirer les penalties et vous avez montré votre valeur pour aider votre pays à atteindre la finale."

Pogba: "Le monde du football est fier de vous!"

Joueur de Manchester United en Premier League, Paul Pogba y retrouvera Marcus Rashford et la recrue Jadon Sancho dans quelques semaines à l’entraînement. Mais si le milieu des Bleus et des Red Devils a pris la parole, c’est d’abord pour lutter contre ce fléau qui pourrit le football.

"Nous ne pouvons plus tolérer ou accepter le racisme et nous ne cesserons jamais de le combattre, a encore poursuivi le champion du monde 2018. Vous, les garçons, devriez garder la tête haute et être fiers de votre confiance. Vous êtes des exemples de ce beau jeu. N’oubliez jamais cela. Soyez fiers de vous, le monde du football est fier de vous!"

A l’image de "La Pioche", plusieurs personnalités ont publiquement soutenu le trio des Three Lions après la déferlante sur les réseaux sociaux. Le prince William, présent dans les tribunes de Wembley pour la finale, s’est ainsi dit "écœuré" par les abus subis par Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jandon Sancho.

Idem pour le Premier ministre Boris Johnson qui, malgré les vives critiques de Gary Neville, a assuré vouloir légiférer contre les discriminations sur les réseaux sociaux.

