Islande-Allemagne: frayeur pour le vol de la Mannschaft, escale imprévue à Edimbourg

Quelques heures après leur large victoire en Islande (4-0), les joueurs de l'équipe d'Allemagne ont dû atterrir en urgence à Edimbourg, par précaution. Les joueurs vont devoir retourner dans leur club chacun de leur côté.

UPDATE 10h28 La Fédération a finalement annoncé qu'un vol de remplacement était booké pour ramener toute l'équipe en Allemagne.

La nuit a été courte pour les joueurs de la Mannschaft. Si tout va bien du côté du sportif après la large victoire face à l'Islande (4-0) à Reykjavik, les joueurs de Hansi Flick ont connu un retour plutôt agité, rapportent les médias allemands.

Initialement prévu à minuit, le vol du Boeing 737-522 en direction de Francfort a finalement décollé avec une heure de retard. Mais en plein milieu du vol, un incident a eu lieu à la hauteur de l'Albroath écossais. L'avion a donc effectué un virage à droite brusque avant d'atterrir en urgence à Edimbourg.

Une mesure prise par sécurité

Ce jeudi à 6 heures du matin, la DFB a fait un point sur la situation. "La sécurité d'abord. Escale sécurisée par précaution à Edimbourg. Des allers et retours individuels sont prévus", avant de préciser que tout le monde "allait bien" et que "le contrôle de sécurité sur la machine est en cours".

Alors que l'avion aurait dû atterrir aux alentours de 5h50 à Francfort, les joueurs allemands vont devoir patienter un peu pour rejoindre leurs clubs.

Ce contretemps est venu gâcher une semaine parfaite pour l'Allemagne et son nouveau sélectionneur Hansi Flick, qui signe des débuts parfaits avec la sélection: trois succès en autant de rencontres, 12 buts marqués, aucun encaissé et la première place du groupe J avec quatre points de plus que l'Arménie, son premier poursuivant. Deux mois après un Euro raté (élimination en huitième de finale face à l'Angleterre) et le départ du mythe Joachim Löw, l'Allemagne veut démontrer qu'elle reste une grande nation du football, à 14 mois de la Coupe du monde au Qatar.