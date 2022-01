Ligue 1, Premier League, Liga... Pourquoi le foot européen est presque à l'arrêt ce week-end

Les championnats européens majeurs sont tous à l'arrêt au cours de ce dernier week-end de janvier 2022. En cause: une inhabituelle trêve internationale FIFA, annoncée dès 2020.

Le football est bien calme ce week-end sur le Vieux Continent. Aucun match de Bundesliga, de Premier League, de Liga, de Serie A n'est programmé. D'ordinaire, c'est pour faire la place aux coupes nationales. Mais ce n'est pas le cas, cette fois, pour ces quatre pays. Il n'y a en fait que la Coupe de France et la Coupe de la Ligue portugaise qui se déroulent au sein du "top 6" européen.

Cela s'explique tout simplement par l'organisation (inhabituelle) d'une trêve internationale FIFA, qui a débuté le 24 janvier et doit prendre fin le 1er février. Cette période exceptionnelle a été décidée en août 2020 par le Conseil de la FIFA, qui a pris des mesures pour résoudre les perturbations de calendrier causées par la pandémie de coronavirus. La trêve actuelle a ainsi été établie pour rattraper les matchs internationaux initialement prévus du 31 août au 8 septembre de l'année 2020. Cela tombe bien: ces dates hivernales couvrent au passage une partie de la Coupe d'Afrique des nations.

C'est ce qui explique que le Brésil ait affronté l'Équateur (1-1) et que l'Argentine se soit rendue au Chili (2-1), jeudi, pour le compte des éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde 2022. Des matchs ont également lieu dans la zone Concacaf de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale, mais aussi en Asie, toujours en vue du Mondial au Qatar.

Les sélections européennes ne sont pas concernées

Dans le cadre d'une trêve FIFA, tous les clubs sont dans l'obligation de libérer les internationaux convoqués. Il existe cependant une exception pour cet hiver: les sélections de l'UEFA ne sont pas concernées (il n'y a pas de retard dans le calendrier européen pour le Mondial). L'Italie, qui profite de ce moment pour organiser un stage d'entraînement de quelques jours, a donc dû obtenir l'accord des clubs pour tous les joueurs sollicités.

En élaborant les calendriers, les ligues et fédérations nationales européennes ont ainsi, pour la plupart, fait le choix de ne pas placer de matchs durant cette trêve internationale. Ce qui évite aux clubs, parfois déjà handicapés par la CAN, de jouer avec des effectifs amputés des internationaux américains et asiatiques. La France apparaît donc comme une exception avec la Coupe de France, qui oblige par exemple l'OM à jouer sans Gerson ou le Paris Saint-Germain à se passer de Marquinhos et d'Angel Di Maria.