Pays de Galles-Ukraine: "Si on a donné des émotions à nos supporters, mission accomplie", pour Zinchenko

Le milieu de terrain Oleksander Zinchenko, effondré après l'élimination de l'Ukraine en finale des barrages pour le Mondial 2022, saluait la performance du gardien gallois après la rencontre.

Le pays de Galles a brisé le rêve de l’Ukraine, stoppée net dans son élan sur la voie du Mondial au Qatar. Un rêve s’est évanoui. Battue (1-0) sur un but contre son camp en finale du barrage, l’Ukraine ne verra pas la Coupe du monde, une compétition où elle aurait eu toute sa place, assurément. Portés par tout un peuple, galvanisés par un élan de sympathie international né des souffrances infligées au peuple ukrainien par l’invasion russe, les joueurs ukrainiens ont mis tous les ingrédients pour l’emporter. Tous, sauf un: le réalisme. Une efficacité devant le but qui leur aura fait défaut, notamment en fin de match.

"Tout le monde a donné le maximum"

"Je veux dire qu'on est désolé de ne pas avoir marqué, mais c'est le sport, ça arrive, je n'ai pas les mots. On n'a pas réussi à marquer, cela a été le plus gros obstacle", a réagi le sélectionneur ukrainien Oleksandr Petrakov. "Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parler du match, on a tous donné tout ce qu'on pouvait aujourd'hui, on a tout donné sur le terrain et le gardien du pays de Galles (Wayne Henneseey, NDLR) a fait un boulot incroyable, a commenté pour sa part le milieu de terrain Oleksander Zinchenko. Il est définitivement l'homme du match avec ses arrêts incroyables. Mais je ne pense pas qu'on méritait de perdre aujourd'hui, c'était un match tellement serré, tellement difficile."

Au coup de sifflet final, les larmes des joueurs ukrainiens, qui ont rendu hommage à leurs supporters en tribunes du Cardiff City Stadium, ont évidemment contrasté avec la joie des Gallois, qui ne s'étaient plus qualifiés pour un Mondial depuis 1958. "Je souhaite bonne chance au pays de Galles pour le Mondial, cela faisait longtemps qu'ils n'y étaient pas allés, a poursuivi Zinchenko. Le football, c'est des émotions et si on a réussi à en donner à nos supporters, parfait, mission accomplie. Malheureusement, aujourd'hui on n'a pas obtenu le résultat espéré et je suis désolé pour nos supporters (...) On ne peut rien reprocher aux gars, tout le monde a donné le maximum sur le terrain."