Qualifs Coupe du monde 2022: après l'imbroglio sanitaire, le match Brésil-Argentine rejoué le 22 septembre

Interrompu le 5 septembre dernier après l'intervention de l'agence sanitaire brésilienne sur le terrain, le match entre le Brésil et l'Argentine, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, sera rejoué le 22 septembre prochain.

Brésiliens et Argentins enfin fixés. Plus de sept mois après l'interruption de la rencontre après cinq minutes de jeu, le Brésil et l'Argentine joueront leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde le 22 septembre prochain, annonce ESPN. Pour l'instant, l'horaire du match reste à définir.

Cette rencontre n'aura pas d'incidence sur le classement final, puisque les deux équipes ont validé leur billet pour le Qatar en novembre prochain. Le Brésil se retrouve dans le groupe G, avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun, tandis que l'Argentine se frottera à l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C.

Un scénario rocambolesque

Le 5 septembre dernier, la scène avait fait le tour du monde. Le plus grand Clasico du monde avait été suspendu après seulement cinq minutes de jeu pour une raison administrative. Un membre de l’agence de vigilance sanitaire avait soudainement pénétré sur le terrain après le coup d’envoi du match pour réclamer la sortie de trois des quatre Argentins (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero; Emiliano Buendia n'était pas sur la feuille de match), soupçonnés d’avoir enfreint le protocole sanitaire.

Son intrusion avait provoqué la colère des joueurs argentins, qui avaient pris le chemin des vestiaires pour protester, sous l'œil médusé des Brésiliens. La confusion est venue du fait que les joueurs en question auraient fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil, omettant de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Un accord entre la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et la Confédération brésilienne de football (CBF) existait pourtant dans le cadre de la Copa America, au début de l'été, pour couvrir ces joueurs et leur permettre de jouer.