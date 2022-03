Classement Fifa: la Belgique perd son trône, la France toujours sur le podium

Le Brésil a chipé ce jeudi la première place du classement Fifa à la Belgique. La France complète le podium devant l’Argentine alors que l’Italie conserve sa place dans le top 10 malgré sa non-qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar à la fin de l’année 2022.

Voilà qui risque à nouveau de provoquer quelques plaisanteries en France et quelques grimaces en Belgique. Après plus de trois ans au sommet du football mondial, depuis novembre 2018, les Diables rouges ont perdu la première place du classement Fifa mis à jour ce jeudi après les rencontres internationales du mois de mars.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022, la sélection entraînée par Roberto Martinez a disputé deux matchs amicaux face à l’Irlande (2-2) et la Burkina Faso (3-0). Malgré leur large victoire face aux partenaires de Bertrand Traoré, la bande emmenée par Michy Batshuayi et le Lyonnais Jason Denayer cède son trône mondial au Brésil.

Le Brésil en pole, la Belgique perd du terrain

Déjà en grand danger après son élimination contre la France en demi-finale de Ligue des nations à l’automne (2-3), la Belgique n’a finalement pas réussi à sauver sa première place à l’issue du mois de mars. La faute, notamment, aux grosses prestations de la Seleçao lors des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022. Invaincu en 17 matchs, le Brésil a signé 14 victoires et reste sur trois succès consécutifs face au Paraguay, au Chili et à la Bolivie.

Lors de leurs trois derniers matchs, dont deux en mars, les coéquipiers de Neymar et Lucas Paqueta l’ont à chaque fois emporté par quatre buts d’écart (4-0). Une réussite qui permet au quintuple champion du monde auriverde d’amasser 9,27 points supplémentaires pour porter son total à 1832,69 pts en tête du classement de la Fifa. A l’inverse, la Belgique a perdu 1,45 point et voit son bilan chuter à 1827 points.

Les Bleus sécurisent le podium, l’Italie se maintient

Avec deux succès logiques en amical face à la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0), l’équipe de France conforte sa troisième place derrière le duo brésilo-belge. Avec un gain de 3,70 points (1789,85 pts au total), les Bleus augmentent leur marge sur leur premier poursuivant l’Argentine.

Les joueurs de Didier Deschamps possèdent désormais 24,72 longueurs d’avance sur l’Albiceleste de Lionel Messi. Le nul argentin contre l’Equateur cette semaine a donné un petit coup de pouce aux champions du monde tricolores.

Hormis l’Italie, toujours sixième malgré son élimination en demi-finale des barrages pour le Mondial 2022, toutes les plus grosses nations du classement Fifa seront du voyage au Qatar. Obligé de passer par un barrage intercontinental face à la Nouvelle-Zélande pour espérer décrocher sa place pour la Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre), le Costa Rica de Keylor Navas signe une belle remontée.

Avec un gain de onze places, la sélection d’Amérique centrale occupe le 31e rang mondial et signe la plus progression du top 50. La plus grosse chute parmi les cinquante premières places est pour l’Australie qui perd cinq positions (42e) et devra battre les Emirats arabes unis et le Pérou pour espérer disputer le Mondial.

Le haut du classement Fifa

1- Brésil

2- Belgique

3- France

4- Argentine

5- Angleterre

6- Italie

7- Espagne

8- Portugal

9- Mexique

10- Pays-Bas