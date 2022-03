Suède: Ibrahimovic en "panique" à l'idée de prendre sa retraite

Présent avec la Suéde pour disputer les barrages de la Coupe du monde 2022, Zlatan Ibrahimovic sera sans aucun doute un élément important pour sa sélection. Mais à 40 ans, le buteur se rapproche de la fin de sa carrière. En conférence de presse, le joueur du Milan AC admet appréhender ce moment.

À 40 ans, il côtoie désormais en sélection le fils d'un de ses anciens coéquipiers: la star suédoise Zlatan Ibrahimovic a confessé mardi appréhender avec une certaine "panique" la perspective de raccrocher les crampons. Suspendu pour le match de barrages jeudi à Stockholm entre la Suède et la Tchéquie pour le Mondial 2022 au Qatar, le buteur s'est dit prêt à continuer "jusqu'au bout", si ses coéquipiers loupaient le coche de la qualification.



"J'ai cette petite peur: qu'est ce qui va se passer après ? Je sais que j'aurais d'autres possibilités, que je vais avoir beaucoup d'offres. Mais cette adrénaline que j'ai sur la pelouse, je ne la trouverai nulle part ailleurs", a-t-il confessé en conférence de presse. "Donc c'est pour ça que j'ai cette panique. Je vais continuer autant que possible et juste profiter".



Face aux journalistes, "Ibra" était avec le nouveau venu en sélection suédoise, l'ailier de Manchester United Anthony Elanga, 19 ans. À proprement parler une génération d'écart: ce dernier est en effet le fils de l'international camerounais Joseph Elanga, avec qui Zlatan a évolué en club au Malmö FF en 2000-2001.



"Profitez-en pendant que je suis sur la pelouse, parce que vous ne verrez rien de comparable. Vous verrez Elanga, je dis ça avec tout le respect, mais vous ne verrez plus Ibrahimovic, donc profitez en tant que vous pourrez", a lancé le natif de Malmö, hilare.

"Je n'ai pas 90 minutes dans les jambes"

En cas de qualification contre les Tchèques, il a toutefois reconnu qu'il ne tiendrait pas 90 minutes pour le match décisif contre la Pologne, directement passée au tour final après l'éviction de la Russie. "Je n'ai pas 90 minutes dans les jambes. Mais on le savait avant ce rassemblement", a-t-il dit, décrivant son corps comme "un vieux gars, mais en forme".



Outre Elanga, la Suède peut compter sur ses nouvelles pépites offensives Dejan Kulusevski (Tottenham) ou Alexander Isak (Real Sociedad). "Ce sont eux l'avenir, On ne doit pas investir ou miser sur moi, mais sur eux. Je suis là pour les aider à avancer", a affirmé le vétéran.



Après près de cinq ans d'absence, la star suédoise avait fait son retour en sélection juste avant l'Euro l'an dernier, mais avait dû finalement déclarer forfait pour la compétition à cause d'une blessure à un genou.