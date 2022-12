Tunisie: l'émouvant discours de Khazri face à ses coéquipiers pour annoncer sa retraite internationale

Wahbi Khazri a pris sa retraite internationale mercredi après la victoire de la Tunisie (1-0) en Coupe du monde 2022 face à l'équipe de France. Le joueur de 31 ans a tenu un discours après la partie à ses coéquipiers et au staff. La vidéo de ses adieux a été diffusée par la Fédération depuis.

Wahbi Khazri sort par la grande porte. Seul buteur lors de la victoire de la Tunisie mercredi dernier face à la France (1-0) lors d'un match de phase de groupes de Coupe du monde, le joueur de 31 ans en a profité ensuite pour annoncer sa retraite internationale. Des images de son discours, réalisé dans la foulée du succès face aux Bleus, devant ses coéquipiers, ont été publiées ce dimanche.

Avec les Aigles de Carthage, Wahbi Khazri a totalisé 74 sélections pour 25 buts. dans une carrière internationale commencée début 2013. "J'ai pris une décision: je vais arrêter la sélection. Je pense avoir beaucoup donné. J'ai reçu beaucoup de la part de tout le monde, a lancé le joueur de Montpellier devant ses partenaires. Il faut qu'on en profite parce que dans cette pièce, il n'y a que des gens avec qui j'ai zéro problème. Le président a toujours été là pour moi. Il y a des joueurs comme Youssef Msakni que je connais depuis 10 ans. J'ai vraiment une bonne relation avec tout le monde. Je vous regarde tous dans les yeux, je n'ai jamais eu de problème avec vous."

"Je n'ai plus ce truc"

Wahbi Khazri a eu un faible temps de jeu lors de cette Coupe du monde au Qatar. "Vous m'avez toujours aidé, parfois ça n'allait pas mais vous avez été toujours là pour moi, a poursuivi Khazri. Je pense vraiment que c'est le bon moment pour moi d'arrêter. Je n'ai plus ce truc là. J'ai participé à 5 Coupes d'Afrique des Nations, j'ai défendu mon pays comme je l'ai toujours fait. Je suis un peu ému parce que c'est une page qui se tourne pour moi. Je tenais tous à vous remercier, vous avez été formidable avec moi."

Khazri a donc "bouclé la boucle" face à la France, lui qui possède la double nationalité et qui a porté le maillot des Bleus chez les jeunes et réalisé une grande partie de sa carrière en Ligue 1. "Même si je me sens bien physiquement, il faut dire stop à un moment. Mentalement, je n'ai plus ce truc là donc il vaut mieux que j'arrête, a confié Khazri. Je vous remercie tous du fond du cœur. Je pars avec le cœur léger. Vous m'avez aidé sur le terrain et en dehors. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, vous méritez de gagner une CAN. On mérite parce que je resterai le premier supporter."