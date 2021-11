Covid-19: des scientifiques écartent l'hypothèse de problèmes cardiaques causés par les vaccins

Après que trois joueurs ont été victimes de malaises sur des pelouses ces derniers jours, des scientifiques ont formellement démenti l'idée selon laquelle le vaccin contre le Covid-19 en serait la cause. Les études démontrent au contraire que les infections au coronavirus sont plus à même de provoquer des problèmes cardiaques.

Ce sont trois malaises, en l'espace de 24 heures, qui ont fait resurgir de nombreuses questions sur la vaccination des footballeurs professionnels. Entre mardi et mercredi, trois joueurs ont été victimes de ce type de problèmes. John Fleck, mardi soir, s'est effondré à la 56e minute du match entre son équipe Sheffield United et Reading en Championship (deuxième division anglaise).

Mercredi, Charlie Wyke, joueur de Wigan (troisième division anglaise), était à son tour victime d'un malaise, lors de l'entraînement de son équipe. Le soir-même, Adama Traoré cédait sa place à dix minutes de la fin du match contre le Real Madrid en Ligue des champions, après s'être tenu la poitrine.

Immédiatement, des doutes ont émergé sur la responsabilité du vaccin contre le Covid-19 dans ces différents malaises. Ce vendredi, plusieurs scientifiques se sont élevés contre cette hypothèse, en affirmant qu'il est non seulement très peu probable que le vaccin soit à l'origine de ces problèmes, mais qu'une infection au Covid-19 multiplie les chances d'être victime de troubles cardiaques.

Le cas Eriksen avait fait émerger des doutes

"Les études récentes ont montré que le coronavirus cause plus de myocardite et de péricardite que les vaccins", affirme le professeur Jonathan Ball, de l'université de Nottingham, cité par The Telegraph. Le quotidien britannique évoque également des recherches américaines qui prouvent que les jeunes infectés par le virus ont six fois plus de chance de développer une myocardite que ceux qui ont reçu le vaccin.

Les premiers doutes sur la responsabilité du vaccin dans ces troubles cardiaques remontent au malaise de Christian Eriksen lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande le 12 juin dernier à l'Euro. Plusieurs réseaux complotistes s'étaient saisis de cette malheureuse nouvelle pour affirmer que le vaccin était à l'origine des problèmes cardiaques des joueurs professionnels.

Dans la foulée, l'Inter Milan avait assuré que son milieu de terrain danois n'avait même pas reçu une seule dose du vaccin avant ce match contre la Finlande. Mais avec les cas de Fleck, Wyke et Traoré en l'espace d'une journée, des questions réémergent quant à la fiabilité des différentes doses injectées.

"Le premier signe d'un problème cardiaque"

Les scientifiques écartent donc la responsabilité du vaccin et Sonya Babu-Narayan, de la British Health Foundation, également citée par The Telegraph, évoque une autre hypothèse: "Malheureusement, un malaise sur un terrain ou un arrêt cardique peuvent aussi être le premier signe d'un problème cardiaque et ne sont pas forcément liés à une myocardite."

Un signe qui pourrait pousser Sergio Agüero, victime d'une arythmie cardiaque en octobre, à mettre un terme à sa carrière. Un cas dans lequel le coronavirus n'est pas impliqué. Reste qu'une infection au Covid-19 est toujours aussi problématique selon les scientifiques, qui incitent les sportifs à se faire vacciner. Joshua Kimmich, récemment testé positif au virus, fait partie d'une frange contestataire de joueurs qui refusent de se faire injecter la moindre dose.