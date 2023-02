Critiques sur le Barça, armes à feu, justice... Matias Messi, le frère parfois encombrant de Lionel Messi

Matias Messi défraie de nouveau la chronique en ayant sévèrement critiqué le Barça et son président Joan Laporta. Ces dernières années, le frère de Lionel Messi était surtout connu pour ses déboires avec la justice.

Il a mis son petit frère dans l'embarras. En tenant des propos peu flatteurs et très orgueilleux vis-à-vis du FC Barcelone et de son président Joan Laporta, Matias Messi a déclenché un petit scandale en Catalogne. Ce qui l'a obligé à présenter des excuses, après avoir vu l'entourage de Lionel Messi communiquer en catastrophe pour prendre ses distances.

Il y a des chances pour que les proches du champion du monde argentin n'aient pas été totalement surpris par cette sortie de route. Car le deuxième de la fratrie (après Rodrigo Messi et avant Lionel Messi et Maria Sol Messi) n'est certainement pas le plus sage.

Un problème avec les armes à feu

Vu de l'extérieur, Matias Messi, 40 ans, est principalement connu pour ses déboires avec la justice... et son affection interdite pour les armes. Le port d'un pistolet chargé lui vaut une arrestation en 2008, à Rosario, la ville surnommée "Chicago argentin", qui est aussi celle où la famille a toujours vécu. Il est de nouveau accusé de transporter une arme, en 2015. Rebelote en décembre 2017, quand la justice argentine finit par l'assigner à résidence. Après un accident de bateau qui lui avait causé une fracture du visage, la police avait découvert un pistolet dans son embarcation.

La justice a encore affaire à lui en mars 2018, après avoir porté des coups à un automobiliste à la suite d'un accident de la route. La victime dira avoir aussi été menacée avec une arme. L'affaire oblige Matias Messi à demander une autorisation spéciale pour se rendre en Russie afin d'assister à la Coupe du monde 2018. Au terme de celle-ci, la justice finit par le condamner à deux ans et demi de prison pour l'affaire de l'arme dans le bateau.

Les démêlés avec la justice remontent même à l'époque où Lionel Messi n'est encore qu'un grand espoir des équipes de jeunes du Barça. Des accusations de menaces et de vol lui valent deux procédures en 2001 et 2002. Dix ans plus tard, sa maison est visée par des tirs. Une piste de l'enquête s'oriente vers son amitié avec le fils d'un baron de la drogue recherché pour homicide.

Homme d'affaires en Argentine, "Matsu" gravite autour de son frère malgré le tumulte. Il était aux premières loges au Qatar pour assister au sacre mondial du numéro 10, dont il est le premier fan, au point d'avoir un tatouage de son portrait sur le bras gauche.