Affaire de la sextape: "Il suit ce procès, il ne s'en désintéresse pas", assure l'avocat de Benzema

Le procès de "l'affaire de la sextape", dont a été victime Mathieu Valbuena, a débuté mercredi à Versailles sans Karim Benzema, l'un des cinq prévenus. Mais son avocat, Me Antoine Vey, a expliqué ce jeudi matin sur RMC que l'attaquant du Real Madrid suit à distance les événements.

Après une première journée d'audience assez mouvementée, le procès de "l'affaire de la sextape" se poursuivra ce jeudi, au tribunal correctionnel de Versailles. Avant la reprise des débats, l'un des avocats de Karim Benzema, Me Antoine Vey, est intervenu dans Apolline Matin, sur RMC. Pour expliquer, notamment, pourquoi son client n'est pas présent à ce procès, alors qu'il est l'un des cinq prévenus dans cette affaire de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena.

"Il est dans son club, à Madrid, il prépare le match le plus important de la saison contre Barcelone (dimanche, ndlr), a expliqué l'avocat. Il a fait valoir, comme tout justiciable peut le faire, un motif professionnel qui l’empêchait de venir devant ce tribunal. Il aurait pu demander un renvoi de l’audience, il ne l’a pas fait, et le tribunal a estimé que ce n’était pas nécessaire. (...) Je rappelle que Karim Benzema, dans cette affaire qui a déjà commencé il y a six ans, a demandé à quatre reprises à être confronté à Monsieur Valbuena, ce que la juge d’instruction a toujours refusé en disant que ça ne servait à rien car on était dans l’opposition de deux ressentis. Il nous a donc mandatés pour le représenter."

>>> Le procès en direct

"C’est un procès très important pour lui, qui lui a fait beaucoup de mal"

S'il se trouve en Espagne, l'avant-centre de l'équipe de France s'intéresse tout de même à ce qu'il se passe et se dit depuis mercredi dans les Yvelines. "Je peux vous dire qu’il suit ce procès, qu’il ne s’en désintéresse pas, indique Me Vey. C’est un procès très important pour lui, qui lui a fait beaucoup de mal. Il suit, il est représenté, et on a encore deux jours d’audience pour faire comprendre au tribunal que non, Monsieur Benzema n’a pas été complice d’un chantage."

Pour le conseil de Karim Benzema, il n'y aurait "pas grand-chose" contre son client. Selon lui, le coeur du dossier se trouve surtout dans le "ressenti" de Mathieu Valbuena, après la fameuse conversation entre les deux hommes le 6 octobre 2015 à Clairefontaine.

"La version de Karim Benzema est simple: un ami lui dit qu’il peut régler le problème de Monsieur Valbuena, Monsieur Valbuena étant victime de la possibilité qu’une sextape soit diffusée, résume à sa manière Me Antoine Vey. Monsieur Benzema va voir Monsieur Valbuena dans une chambre à Clairefontaine en lui disant que s’il le souhaite – et il n’est pas question d’argent ou de pression – il connait quelqu’un qui peut, peut-être, régler ce problème. Il lui dit qu’il peut lui donner son numéro. Monsieur Valbuena répond non, et ça s’arrête là. Il n’y a pas d’autre conversation, pas d’autre problème."

Et de pointer l'ancien Marseillais: "Ce dont on parle, c’est le ressenti de Monsieur Valbuena après cette conversation. Or son ressenti a beaucoup évolué quand il a compris que Monsieur Benzema était lui-même énervé, car il pensait que Monsieur Valbuena avait fait sortir son nom dans la presse. Il y a eu un contentieux entre les deux hommes, postérieur à cette conversation, et nous pensons que ça a sérieusement pu infléchir le ressenti de Monsieur Valbuena qui, sinon, aurait pu prévenir la police dès le 6 octobre 2015. Ce qu’il n’a pas fait."