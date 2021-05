Equipe de France: "Notre équipe fait très peur" estime Kimpembe avant l’Euro

Dans un entretien à l’AFP, Presnel Kimpembe, interrogé sur la peur que pourrait provoquer le trio d’attaquants de l’équipe de France, a préféré souligner le potentiel global du groupe dans son ensemble.

C’est une déclaration dans le même ton que celles de ses coéquipiers. Depuis l’annonce de la liste des Bleus pour l’Euro (11 juin – 11 juillet) et le retour de Karim Benzema, le potentiel offensif tricolore est sur toutes les bouches. Le trio Mbappé-Benzema-Griezmann en fait saliver plus d’un. Fait-il peur? Questionné sur le sujet, le défenseur central du PSG est allé plus loin. Pour lui , c’est " l’équipe de France en elle-même [qui] fait très peur". "Mais ça, c'est ce qu'il y a sur le papier. Ce sera à nous de montrer notre talent et de montrer aussi ce qu'on vaut sur le terrain", tempère-t-il.

Kimpembe n’est pas le premier membre du groupe réuni à Clairefontaine pour préparer l’Euro à tenir ce discours. "On a la meilleure attaque d’Europe, du monde, sur le papier", avait lâché Kingley Coman en conférence de presse avant d’ajouter: "J’ai insisté sur l’attaque, mais je pense qu’on a la meilleure équipe du monde, que ce soit en attaque, en défense ou au poste de gardien."

Une profondeur de banc exceptionnelle

Un sentiment partagé par Karim Benzema. Dans une interview accordée à RTL, l’attaquant du Real Madrid, qui fait son retour cinq ans après sa dernière sélection avec les Bleus, a souligné " l’énorme potentiel" du groupe. "Déjà, quand je les regardais à la télé… du gardien, aux défenseurs, en passant par les milieux et l’attaque, c’est une équipe exceptionnelle (...) Maintenant, ça se passe sur le terrain de foot. Il faut jouer avec beaucoup de confiance, respecter l'adversaire, mais jouer avec nos forces."

Car si les trios offensifs de qualité existent ailleurs, la France se démarque par la profondeur de son banc. "Tu peux greffer d’autres joueurs, s’est enthousiasmé Rothen. Ousmane Dembélé n’est pas n’importe qui, Kingsley Coman, Olivier Giroud aussi… Sur le papier, c’est alléchant. Le seul truc, c’est qu’il faut trouver la complicité et la complémentarité." Karim Benzema a d’ailleurs prédit que les choix seraient un vrai casse-tête pour le sélectionneur Didier Deschamps.

Les premiers auront lieu très bientôt. L’équipe de France affronte en amical le pays de Galles ce mercredi 2 juin et sera opposée à la Bulgarie le samedi 8 en vue de l’Euro.