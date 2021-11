Affaire de la sextape: "Benzema est un super joueur", Valbuena ne demande pas son retrait des Bleus

Invité à réagir au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles dans l’affaire de la sextape sur RMC, dans Rothen s'enflamme, Mathieu Valbuena a laissé comprendre qu’il souhaitait que Karim Benzema, reconnu coupable de tentative de chantage à son égard, puisse continuer à jouer avec les Bleus.

Soulagé par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles dans l’affaire dite de la sextape, dont il est la victime, Mathieu Valbuena est en paix. L’ancien joueur de l’OM et ex-international de l’équipe de France devrait pouvoir être en mesure de tourner la page de cette sombre affaire désormais, six ans après le début du scandale. Tout le contraire de Karim Benzema, condamné à un an de prison avec sursis, dont les avocats ont d’ores et déjà fait savoir leur intention de faire appel de cette condamnation. Et qui affrontera donc un deuxième procès.

"Benzema est un super joueur"

Pour son ancien coéquipier, dont le président de la 7e chambre du tribunal correctionnel de Versailles a estimé qu’il s’était personnellement impliqué dans le chantage, "au prix de subterfuges et de mensonges", Valbuena ne souhaite pas de suites négatives sur le plan sportif à l'attaquant du Real Madrid. Ce dernier brille sous le maillot des Bleus depuis son retour: "L’équipe de France a besoin de ses meilleurs joueurs. Aujourd’hui, nous avons nos meilleurs joueurs", a estimé Mathieu Valbuena ce mercredi, dans l’émission Rothen s’enflamme.

"Je n’ai jamais mélangé l’affaire et le côté footballistique, a-t-il affirmé. Karim Benzema est un super joueur. L’équipe de France a besoin des meilleurs. Je ne suis personne pour dire s’il doit être sélectionnable ou pas. Didier Deschamps est là pour construire un groupe. En plus, dans un an, il y aura la Coupe du monde." La condamnation de Karim Benzema, soutenu par Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF) ne devrait pas compromettre l’avenir de Benzema en bleu.