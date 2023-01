Affaire Le Graët/FFF: pointé pour son attitude "sexiste", Le Graët n'a plus "la légitimité nécessaire" pour être président, selon le rapport d'audit

Les enquêteurs en charge de l’audit au sein de la Fédération française de football ont envoyé lundi leur rapport aux différentes personnes concernées. Mis en retrait de ses fonctions de président, Noël Le Graët, tout comme la gestion de la FFF sur les violences sexistes et sexuelles, sont épinglés selon les éléments obtenus par RMC Sport.

Mis en retrait de ses fonctions de président de la FFF après une déclaration maladroite contre Zinedine Zidane et suite aux accusations de Sonia Souid à son encontre, Noël Le Graët se retrouve sur le gril après l’envoi du rapport d’audit sur sa gestion de l’instance et son comportement avec les femmes.

Le document a été transmis ce lundi aux différentes personnes directement concernées par cette enquête interne. Selon les éléments obtenus par RMC Sport, Noël Le Graët y est particulièrement pointé du doigt.

"Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire"

Dans la partie destinée au dirigeant breton, la mission considère que "compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français."

Concernant le comportement de Noël Le Graët, la mission souligne que "depuis deux ans, les prises de position de M. Le Graët sont en décalage avec les exigences d’exemplarité qui incombent à un président de fédération sportive bénéficiaire d’un contrat de délégation avec l’Etat."

Avant de préciser: "Les auditions conduites par la mission ont mis en lumière une attitude problématique de M. Le Graët vis-à-vis des femmes qui peut être qualifiée au minimum de sexiste."

Toujours selon le rapport d'audit, le témoignage de Sonia Souid, le premier à visage découvert sur BFMTV, a été déterminant dans la mesure où il a libéré la parole. Certaines personnes déjà entendues par la mission ont alors souhaité compléter leurs déclarations.

Une gestion des violences sexistes et sexuelles "ni efficace ni efficiente"

Au-delà de la personne de Noël Le Graët, toute la gestion de la FFF est mise en évidence par le rapport d’audit commandé par le ministère des Sports. Dans le chapitre relatif à la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, celle-ci n’est selon le rapport "ni efficace, ni efficiente".

On peut ainsi lire que les auditions ont permis de constater qu’aucun signalement de violence sexuelle ou sexiste n’a été révélé tant au niveau des directeurs de la FFF, notamment du DRH, qu’auprès des deux référents "harcèlement" désignés depuis 2019. Cependant le rapport confirme un "climat de machisme ambiant principalement par les personnels les plus anciens de la FFF". Les enquêteurs ont relevé ce climat dans plusieurs auditions.

Le rapport dénonce "une omerta" à la FFF

Toujours selon les éléments obtenus par RMC Sport, le rapport souligne que le processus de signalement des violences sexistes et sexuelles se trouve impacté en raison de la forte implication tant du DRH que de la directrice générale de la FFF, Florence Hardouin.

De fait, cela limite la libération de la parole au sein de la fédération où règne "une omerta". En région, l’inspection juge, suite à ses auditions, "un niveau très hétérogène d’information des responsables de ligues, de districts ou autre, concernant les violences sexistes et sexuelles".

Clairefontaine épinglé

Concernant le site de Clairefontaine, le rapport revient sur le "lourd passif" de faits de violences sexuelles s’étalant de 2005 à 2013. La mission d’inspection relève plusieurs manquements du fonctionnement de l’institution de Clairefontaine dans "cette affaire emblématique". Parmi eux, "une gestion du site qui à l’époque des faits n’étaient pas adaptés à l’accueil des mineurs".

Les rencontres se faisaient dans les chambres des mineurs ou les hébergements des majeurs, en l’occurrence pour Madame X (Partie non communicable) dans son "bureau-chambre" situé dans le bâtiment des mineurs. Au terme des investigations conduites par la mission, les enquêteurs notent que "la politique de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles n’est pas une priorité déployée rationnellement par la FFF dans les territoires."

10 jours pour communiquer des observations

Suite à ce travail, la mission d’inspection précise dans son rapport qu’elle transmettra d’autres éléments d’informations à la procureure de la République de Paris déjà saisi par le signalement du 13 janvier dernier. A partir de l’envoi du rapport d’audit ce lundi, Noël Le Graët et Florence Hardouin disposent de 10 jours maximum pour communiquer leurs observations aux inspecteurs qui rédigeront alors le rapport définitif avec ces éléments.

C’est donc autour du 15 février que le rapport définitif, officiel et contradictoire, sera envoyé au président de la FFF qui pourra alors le transmettre aux membres du Comex. Un Comité exécutif spécialement dédié à ce rapport se réunira alors rapidement après pour statuer sur la situation de Noël le Graët.