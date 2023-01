Crise à la FFF: les quatre questions pour comprendre la nouvelle phase de l'audit, visant Le Graët et Hardouin, remis aujourd'hui

Trois dirigeants de la FFF reçoivent ce lundi l’audit contenant de nombreux témoignages de salariés de l’instance sur le pilotage et la gestion des dirigeants. Particulièrement ciblés, Noël Le Graët et Florence Hardouin ont deux semaines pour apporter leurs observations.

Qui sont les destinataires de l’audit?

Quatre mois après la commande d’un audit "sur le pilotage de la Fédération et le respect des obligations qui s'y attachent" par le ministère des Sports, les premières conclusions vont être remises ce lundi par courrier recommandé et email. Celui-ci avait été déclenché après les témoignages parus dans la presse (dans So Foot et Radio France) dénonçant un climat délétère, un management brutal et des accusations de harcèlement sexuel et moral contre Noël Le Graët.

Ils seront quatre destinataires du rapport: Le Graët, président actuellement mis en retrait, Florence Hardouin, directrice générale mise à pied, Philippe Diallo, président par intérim, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Selon L’Equipe, Le Graët et Hardouin, mis en cause, recevront une version avec des passages les concernant. Diallo et Oudéa-Castéra, eux, recevront le même exemplaire.

Que contient l’audit?

L’audit contient les témoignages des nombreux salariés interrogés par les inspecteurs de l’Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Plusieurs mettent en cause Le Graët et Hardouin qui recevront une version occultée des faits concernant les autres personnes sur laquelle la mission a enquêtée. Après le témoignage de Sonia Souid, agent de joueurs et joueuses, dénonçant un harcèlement sexuel et moral de Le Graët, Amélie Oudéa-Castéra avait promis que l’audit serait "digne" du courage de cette dernière.

Combien de temps a la FFF pour rendre ses réponses?

Le Graët, Hardouin et Diallo ont désormais deux semaines pour donner leur défense avant la remise du document final le 15 février. La FFF va découvrir plus précisément les reproches formulés par les collaborateurs et salariés. Depuis plusieurs jours, la défense de Le Graët prépare sa contre-attaque. Les fuites dans la presse, les témoignages ou encore les sorties à répétition de la ministre des Sports agacent.

Le président de la FFF, déjà sur la sellette, est encore plus fragilisé depuis l’ouverture d’une enquête judiciaire pour harcèlement sexuel et moral qui fait suite à un signalement de l’IGESR en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Celui-ci dispose que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements".

Le Graët résigné, Hardouin aussi visée

Selon les informations de RMC Sport, Noël Le Graët, tout en niant l’intégralité les accusations, se dirige plus que jamais vers la sortie. Le dirigeant a toujours promis qu’il quitterait ses fonctions si les conclusions étaient trop négatives. Les membres du comité exécutif poussent pour l'amener vers la démission lors du prochain comex du 9 février, qui pourrait être décalé après la remise de l’audit. Le dirigeant breton serait résigné à quitter ses fonctions mais pas à n’importe quel prix.



Les employés attendent aussi particulièrement de connaître les conclusions des inspecteurs sur Hardouin, en arrêt maladie depuis sa mise à pied mais ciblée pour son management brutal. "Depuis plusieurs semaines, on tape sur Le Graët, à juste titre, mais on souhaite aussi voir ce que cet audit réserve concernant la gestion humaine de Florence Hardouin, lance un cadre de la Fédération. Un licenciement c’est difficile à vivre, elle est en train de vivre ce qu’elle a fait à plusieurs de nos collègues." Cette dernière sera reçue à la FFF en février pour un entretien préalable à un licenciement.