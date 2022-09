Affaire Pogba: Mathias accuse Paul d’avoir marabouté Mbappé pendant PSG-Manchester United en 2019

Parmi les nombreuses vidéos dévoilées ce vendredi, Mathias Pogba accuse son frère Paul d’avoir jeté un sort sur Kylian Mbappé lors du PSG-Manchester United (1-3) en 2019, quelques mois après avoir sollicité son marabout pour gagner la Coupe du monde.

Mathias Pogba a dévoilé les "grandes révélations" sur son frère Paul promises il y a quelques semaines, ce vendredi dans une succession de messages et vidéos diffusées sur Twitter. Selon lui, le milieu de terrain a bien eu recours au service d’un marabout, nommé Ibrahim et surnommé Grande, qu’il aurait connu par le biais de Serge Aurier. Dans une première vidéo, Mathias assure que son frère a fait jeter des sorts sur "plusieurs coéquipiers dont le prodige Kylian Mbappé", mais aussi pour remporter la Coupe du monde en 2018. Il se base sur le témoignage d’un certain Mam’sn ancien proche de Paul natif de Roissy-en-Brie. L’homme prénommé Mamadou, qui serait en froid avec Paul depuis (il est soupçpnné de lui avoir dérobé 200.000 euros), fait partie des personnes actuellement placées en détention. . Au même titre que Mathias, qui a utilisé un bot pour diffuser toutes ces révélations.

"Le tournant fut la Coupe du monde 2018 où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu’envers Dieu chargea le sorcier d’assurer la victoire de l’équipe de France, lance Mathias. Le sorcier confirmera lui-même à Mam’s que le travail avait déjà été effectué et c’est que là que Mam’s commença à être défrayé. Après cela, Paul continua de plus bel avec son sorcier, notamment pendant la Ligue des champions pour s’assurer que Manchester passe."

"Il assure ainsi que fut le cas pour "le match retour Manchester United-PSG". Le 6 mars 2019, Paris avait chuté (1-3) en 8e de finale retour de la Ligue des champions à domicile face à une équipe mancunienne décimée malgré la victoire à l’aller (0-2). "A la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mam’s de constater que pendant ce match, Kylian ne fut que l’ombre de lui-même face à une équipe de réserve."

"Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer"

"Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l’apprécier et être son ami, poursuit Mathias. Il l’appelait souvent, on les voyait bras dessus-dessous. C’est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer. Cela alors que derrière son dos Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ces matchs. Le même sorcier a d’ailleurs dit à Mam’s qu’il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu’il était payé à la tâche."

"Surement que mon frère, toujours près de ses sous, n’a pas payé assez pour un boulot à long terme ou que le sorcier voulait le faire payer un maximum, conclut-il. Tout cela, alors que selon Mam’s, mon frère a énormément payé pour ces prestation mystiques au moins quatre millions d’euros, pendant qu’il était encore là-bas (à Manchester?) et surement plus du double depuis qu’il est parti. Cela quand, dans le même temps, toute sa famille était dans le besoin, à croire qu’il échangeait sa famille contre la réussite, chose souvent demandé par les sorciers, surtout sur notre famille subit malheurs sur malheurs ces dernières années."