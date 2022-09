Affaire Pogba: Paul Pogba placé sous protection policière

Au lendemain de l'incarcération de Mathias Pogba et de plusieurs autres proches de Paul Pogba mis en examen et soupçonnés "d’extorsion en bande organisée", Le Parisien révèle que le joueur de la Juventus est lui sous protection policière.

Conséquence des menaces et des tentatives d'intimidations qu'il a dénoncées, Paul Pogba a été placé sous protection policière, d'après une information du Parisien. Sa mère Yeo Moriba, qui aurait elle aussi subi des pressions et a été menacée fin juillet a son domicile, bénéficie d'une protection similaire.

Si Paul Pogba vit actuellement à Turin après son transfert à la Juventus au cours de l'été, sa sécurité rapprochée ne s'arrêterait pas aux frontières transalpines. Il en bénéficierait également s'il venait à passer sur le territoire français, par exemple.

Mathias Pogba incarcéré samedi soir

Cette information est révélée au lendemain de la mise en examen et de l'incarcération de Mathias Pogba, soupçonné "d’extorsion en bande organisée" sur son frère Paul. Placé en garde à vue plus tôt dans la semaine, l'ancien joueur de Tours et Belfort avait été déféré devant le juge des libertés et de la détention samedi soir.

Comme les quatre autres suspects passés devant le juge, Mathias Pogba a donc passé sa première nuit en prison. Il est celui qui a rendu publique l'affaire Pogba en diffusant sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos menaçantes fin août, où il assurait être sur le point de faire des grandes révélations sur son frère Paul.