Affaire Pogba: "Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi", ce qu’a dit Paul Pogba aux policiers

Le Monde révèle ce lundi des extraits du récit qu’a fait Paul Pogba aux policiers au sujet de la tentative d’extorsion dont il a été victime dans la nuit du 19 mars dans un appartement de Chanteloup-en-Brie.

On en sait un peu plus sur ce qui s’est passé lors de la nuit du 19 mars 2022. C’est ce soir-là que Paul Pogba a été victime d’une tentative d’extorsion et menacé par deux hommes armés après avoir été emmené par des amis proches dans un appartement à Chanteloup-en-Brie. "J’avais peur, a déclaré aux enquêteurs le joueur de la Juventus, cité lundi par Le Monde. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j’allais payer. Ils criaient : “Ta gueule, baisse les yeux”. (…) L’un des deux cagoulés a parlé à l’oreille de Roushdane (l’un des cinq suspects incarcérés, ndlr). Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m’a dit qu’il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger." Paul Pogba aurait ajouté : "Roushdane a expliqué que ce qui venait de se passer, c’est normal lorsqu’on est un joueur de foot connu. Mais que je devais payer car en plus, lui s’était porté garant."

Il se serait engagé à financer des investissements dans la cryptomonnaie

Après que sa banque se soit opposée au retrait des fonds le jugeant suspect, Paul Pogba a fini par payer 100.000 euros en espèces à Boubacar, un autre suspect. Il a par la suite demandé à sa banque italienne d’effectuer un virement de 13 millions d’euros sur un compte à Dubaï. Une somme qui aurait dû être ensuite transférée sur le compte d’Adama, un autre suspect. Mais il s'est finalement rétracté. Toujours selon Le Monde, le champion du monde tricolore a signé un document dans lequel il s’engageait à financer des investissements dans la cryptomonnaie par un virement vers une société.

Alors que Paul Pogba et sa mère, Yeo Moriba ont été placés sous protection policière en Italie, comme révélé dimanche par Le Parisien, Mathias Pogba, le grand frère de la Pioche et quatre autres suspects âgés de 27 à 36 ans ont été mis en examen et sont incarcérés depuis samedi.