Audit de la FFF: la Fédération va porter plainte contre X pour violation de confidentialité

Alors que des fuites sur le rapport d’audit ont eu lieu dans la presse, la Fédération française de football a annoncé ce vendredi qu’elle allait déposer une plainte contre X.

La FFF est passée à l’action. Comme rapporté jeudi par RMC Sport, les membres du Comex se sont émus des récentes fuites dans la presse, notamment celles relatives au rapport d’audit adressé à l’instance. La Fédération va donc porter plainte contre X pour violation de confidentialité.

>> Scandale à la FFF: toutes les informations EN DIRECT

"La Fédération Française de Football, sur décision de son Comité Exécutif réuni hier, va déposer une plainte contre X à la suite de la divulgation dans les médias de l’audit provisoire de l’Inspection Générale de l’Education, du Sport et de la Recherche (IGESR). Comme stipulé par l’IGESR, ce rapport provisoire et ses informations devaient respecter une stricte confidentialité et ne pas être divulgués durant cette phase de procédure contradictoire, sous peine de poursuites", écrit la FFF dans un communiqué.

Les éléments à charge retenus contre Le Graët révélés ce vendredi

À quelques jours de la remise officielle du rapport de l'audit mené au sein de la Fédération française de football (FFF), franceinfo a révélé ce vendredi les éléments à charge retenus contre le président Noël Le Graët par les inspecteurs de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Plusieurs accusations de comportement inapproprié du dirigeant avec les femmes sont relevées.

Le rapport fait notamment état d'une demande explicite à une jeune femme de se mettre en jupe pour un voyage, d'une caresse réitérée sur la cuisse d'une jeune femme alors qu'elle n'était pas consentante, d'une proposition d'un "plan à trois" lorsqu'il se trouvait avec deux collaboratrices, mais aussi d'une invitation chez lui envoyée à une jeune femme en faisant penser qu'une troisième personne serait présente à ce rendez-vous.

Toujours selon franceinfo, les inspecteurs soulignent le "caractère répétitif" des agissements de Noël Le Graët. Ils notent aussi que ces faits présumés "ont pu porter atteinte à la dignité des victimes par des propos vulgaires en particulier lorsque M. Le Graët montre des signes tangibles qu’il se trouve sous l’emprise de l’alcool". Le rapport décrit en outre une ambiance globale "violente" et "sexiste" au sein de la FFF, sans épargner la directrice générale Florence Hardouin qui a été mise à pied.

Jeudi, la plus grande partie du comex a été consacrée au pré-rapport d’audit adressé à la FFF par la mission d’audit. Pour compiler les observations du comex, la FFF a fait appel à l’avocat Jean-François Vilotte qui sera chargé avec Jean Lapeyre, directeur juridique de la FFF, de synthétiser le point de vue de tous les membres dans un document unique qui devra être validé collectivement dans les prochains jours.