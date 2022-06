Autriche-France: Mbappé sauve des Bleus émoussés et qui ne rassurent pas

Longtemps menée par l’Autriche, l’équipe de France a arraché le point du match nul 1-1 face à l'Autriche grâce à un but de Kylian Mbappé, entré en jeu ce vendredi à Vienne en Ligue des nations. Les Bleus enregistrent un troisième match sans victoire avant de défier la Croatie lundi soir au Stade de France.

Merci qui? Merci Kylian Mbappé. Absent face au Danemark (2-1) et en Croatie (1-1), l’attaquant du PSG a sorti les Bleus d’un mauvais pas vendredi en Autriche à l’occasion du troisième match en Ligue des nations. Entré en jeu en deuxième période alors que les joueurs de Didier Deschamps étaient menés 1-0, c’est lui qui arrache le match nul 1-1 sur une frappe puissante du pied gauche en fin de rencontre (82e). Le 27e but en bleu du crack parisien.

Si Mbappé limite la casse, l’équipe de France ne compte que deux points et pointe à la dernière place de son groupe après trois journées, la Croatie s’étant imposée au Danemark (0-1). Emoussés en cette fin de saison, les joueurs de Didier Deschamps tenteront de décrocher leur première victoire dans cette Ligue des nations dont ils sont les tenants du titre, lundi soir face à la Croatie au Stade de France.

Griezmann encore muet

Sur une pelouse en mauvaise état et source d’inquiétude avant la rencontre, les Bleus, privés de Lucas Hernandez (douleurs musculaires) débutent la rencontre avec une charnière centrale inédite Saliba-Konaté. Appelé pour remplacer Raphaël Varane, le joueur de Liverpool honore même sa première sélection avec les Bleus.

Dans cette défense à quatre avec Pavard et Théo Hernandez sur les côtés, les Bleus sans inspiration, peinent à être dangereux à l’image d’une tête sans danger d’Aurélien Tchouaméni (12e). Si Antoine Griezmann et Karim Benzema font briller Patrick Pentz, auteur d’un double arrêt (17e) et brillant ce vendredi soir, les Tricolores se font surprendre sur joli mouvement autrichien avant la pause. Andreas Weimann ouvre le score de près, face à une charnière centrale aux abonnés absents (1-0, 36e).

Après la pause, les Bleus reviennent avec de bonnes intentions mais ni Pavard, ni Coman ne trouvent la faille. L’entrée en jeu de Kylian Mbappé à la place d’Antoine Griezmann, une nouvelle fois muet et décevant, booste encore davantage l’attaque tricolore. Superbement lancé par Christopher Nkunku, le Parisien ne rate pas son duel avec Pentz (1-1, 82e) et signe un retour gagnant à la compétition. Le gardien autrichien est même sauvé par sa barre sur un autre missile du champion du monde (87e).Malgré un money-time à sens unique, les Bleus ne parviendront pas à prendre l'avantage et laissent encore échapper la victoire.