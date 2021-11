Belgique: pour Mertens, la France a "la meilleure équipe"

Absent lors du Final Four de la Ligue des nations, Dries Mertens a mal vécu la défaite renversante de la Belgique face à la France (3-2) en demi-finale. Il reconnaît la supériorité des Bleus et invite les Belges à croire en eux.

Dries Mertens (34 ans) a vécu de loin le douloureux parcours de la Belgique lors du Final Four de la Ligue des nations. L’attaquant belge, qui revenait à peine de blessure, n’avait pas été retenu par Roberto Martinez. Il a vécu comme un spectateur frustré l’incroyable scénario de la demi-finale face à la France. Alors que les Diables Rouges menaient 2-0, ils se sont finalement inclinés 3-2. Ils ont ensuite perdu le match de classement pour la troisième place face à l’Italie (2-1).

"Pour moi, c’est la meilleure équipe qu’il y a"

Beau joueur, il estime que les Bleus ont la meilleure équipe. "De voir qu’on menait 2-0 et on perd encore, ça fait très mal, a confié le joueur de Naples, mercredi en conférence de presse. Après, il faut dire que la France a une bonne équipe, ils ont bien joué en deuxième mi-temps. C’est dommage d’avoir perdu ce match, et le suivant aussi. L’équipe de France, si je regarde les joueurs un par un, et le banc aussi, je vois une très grande équipe. Pour moi, c’est la meilleure équipe qu’il y a."

La "chance" de l'Italie à l'Euro

"Après, je regarde aussi l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie qui a gagné l'Euro, énumère le joueur. On est là, mais il y a beaucoup d'équipes. Que tu gagnes ou pas, c’est à toi de tout donner et avoir un peu de chance."

"L’Italie a gagné une coupe (l’Euro) aux tirs au but, c’est de la chance, une loterie, rappelle-t-il. Mais ils sont là et ont montré que ce n’est peut-être pas la meilleure équipe qui a gagné, mais la force collective. On doit penser à ça, on doit croire en ça aussi, car on a une bonne équipe. On a une force, la fédération derrière nous, on a un bon coach avec son staff, qui sont très forts. Ce sont des choses dans lesquelles il faut croire."