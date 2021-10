Classement FIFA: la France sur le podium, la première place de la Belgique menacée

La France remonte sur le podium du classement Fifa publié ce jeudi par l’instance internationale. La Belgique reste numéro 1 mais son trône est sérieusement menacé par le Brésil.

L’équipe de France n’aura quitté le podium du classement FIFA qu’un mois. Relégués à la quatrième place en septembre, les Bleus retrouvent la troisième place (1779.24 points) dans la version d'octobre mise à jour, ce jeudi.

Les hommes de Didier Deschamps ont glané 24,93 points grâce à leur titre en Ligue des nations et leurs succès face à la Belgique (3-2), puis l’Espagne (2-1) en demi-finale et finale. La belle progression des Français éjecte l’Angleterre du podium. Les Three Lions (désormais cinquièmes) sont même doublés par l’Italie (quatrième), troisième de la Ligue des nations.

Malgré ses deux défaites en octobre, la Belgique conserve sa première place, occupée depuis 2018. Mais le trône des Diables Rouges (1832 points) vacille puisque le Brésil, deuxième, est revenu à 12 longueurs des Belges. La Seleçao a même eu l’occasion de récupérer la première place mais le match nul face à la Colombie (0-0) l’en a privé.

Dans le haut du tableau, l’Espagne gagne une place (septième, +1) aux dépens du Portugal (huitième, -1). L’Allemagne se rapproche du Top 10 (12e, +2) et double les Etats-Unis (13e).

Les Bleus ont rendez-vous en novembre pour valider leur billet pour le Mondial 2022

L’équipe de France a désormais rendez-vous en novembre pour disputer ses deux derniers matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2022. Une victoire face au Kazakhstan le samedi 13 novembre (20h45) officialisera même leur présence au Qatar en 2022. La rencontre, initialement prévue au Stade de France, a été délocalisée au Parc des Princes en raison de travaux de maintenance effectués par la SNCF sur ses réseaux. Les coéquipiers d’Hugo Lloris auront un dernier déplacement en Finlande, le 16 novembre (20h45 à Helsinki).