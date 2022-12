Équipe de France: "Il ne faut pas sous-estimer la Pologne", prévient Deschamps

Didier Deschamps a livré son analyse sur la Pologne, adversaire des Bleus en 8e (dimanche, 16h), dans une interview à FFF TV. Le sélectionneur tricolore s’attend notamment à affronter une équipe très bien organisée.

Même si le clan tricolore estime que le score de France-Tunisie peut encore changer, Didier Deschamps est d’ores et déjà tourné vers le prochain défi de l’équipe de France. Au lendemain d’une dernière rencontre de poule qui continue de faire parler, avec notamment un recours pour tenter de valider le but d’Antoine Griezmann en fin de match, les sélectionneur des champions du monde a livré son analyse sur la Pologne, adversaire des Bleus en 8e de finale ce dimanche (16h).

Deschamps: "On a trois observateurs ici qui les suivent de près, on aura tous les détails"

"Ce n’est pas une équipe que nous avons l'habitude de rencontrer. Elle a des joueurs expérimentés. Évidemment, s'il y a un nom à ressortir, c’est Lewandowski, il fait partie des meilleurs attaquants mondiaux, a confié Deschamps dans une interview à FFF TV. Mais il n’y a pas que lui, c’est une équipe qui a une bonne organisation, une bonne présence athlétique sur ce que j’ai vu. On a trois observateurs ici qui les suivent de près, on aura tous les détails. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe."

L’équipe de France n’a plus affronté la Pologne depuis plus de onze ans et une rencontre amicale remportée 1-0 à Varsovie en juin 2011. En huit confrontations entre les deux sélections dans l’histoire, la Pologne a battu les Bleus une seule fois, lors de la petite finale du Mondial 1982 (3-2).

Mercredi, quatre jours avant ce fameux 8e de finale, Wojciech Szczesny a d’ores et déjà lancé le choc en envoyant un message à Kylian Mbappé. "Ils sont largement favoris, c’est l’une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour, a-t-il déclaré en conférence de presse. La clé pour stopper Mbappé? Moi-même!", s’est amusé le portier de la Juventus Turin, qui s’est ensuite bien fait chambrer par l’UEFA.