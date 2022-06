Classement FIFA: la France éjectée du podium après sa Ligue des nations ratée

L’équipe de France ne figure plus sur le podium du classement FIFA après ses piètres résultats en Ligue des Nations au mois de juin. Les Bleus sont désormais quatrièmes.

L’équipe de France ne figure plus sur le podium du classement FIFA pour la première fois depuis septembre 2021. Les Bleus sont quatrièmes de la dernière version du mois de juin, publiée ce jeudi, et paient leur fin de saison complètement ratée. Les hommes de Didier Deschamps n’ont gagné aucun de leurs quatre premiers matchs de la nouvelle édition de la Ligue des nations, dont ils sont tenants du titre. Ils se sont inclinés à domicile contre le Danemark (1-2) et la Croatie (0-1) et ont concédé le nul en Autriche (1-1) et en Croatie (1-1).

Cette mauvaise série les empêche déjà de conserver leur titre dans la compétition. Elle les éjecte aussi du Top 3 qu’ils avaient retrouvé en octobre dernier après avoir perdu leur place en septembre. L’Argentine (1765.13), qui a remporté la finalissima contre l’Italie (3-0), en profite pour chiper la troisième place aux hommes de Didier Deschamps. Les Bleus ont perdu 25 points et n’en comptent plus que 1764.85.

Le Brésil (1837.56) domine toujours le classement dont il a pris la tête en mars dernier et creuse même l’écart sur la Belgique (2e avec 1821.92). Il y a d’autres mouvements dans le Top 10 avec les remontées de l’Espagne (6e), des Pays-Bas (8e) et du Danemark (10e). L’Allemagne (11e) s’en rapproche alors que le Mexique (12e) en sort.

Les prochains matchs de l’équipe de France sont programmés en septembre avec la réception de l’Autriche (22 septembre, 20h45 au Stade de France) et un déplacement au Danemark (25 septembre, 20h45 à Copenhague). Il s’agira du dernier rassemblement avant la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre).