Equipe de France: Zidane "assume" avoir envie de devenir sélectionneur

Zinedine Zidane reconnaît son ambition de devenir sélectionneur de l’équipe de France dans une interview accordée à L’Equipe à l’occasion de ses 50 ans. Sans toutefois se projeter sur le moment où cela va se réaliser.

C’est un secret de polichinelle depuis plusieurs années: Zinedine Zidane veut devenir un jour sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien meneur des Bleus, champion du monde 1998 et d’Europe 2000, le confirme dans une longue interview accordée à L’Equipe, ce jeudi, à l’occasion de ses 50 ans.

"J’en ai envie, bien sûr, confirme-t-il. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête."

Après Deschamps? "Je ne sais pas"

Le poste est actuellement occupé par Didier Deschamps, en place depuis 2012 et au moins jusqu’à la Coupe du monde 2022. Zidane s’imagine-t-il comme son successeur? "Je ne sais pas, répond-il. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit."

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), n’a jamais caché son souhait de voir Zidane un jour sur le banc des Bleus. Le Ballon d’Or 1998 est libre depuis son départ du Real Madrid en 2021 et aurait tenu à le rester pour ne pas laisser passer le train des Bleus. Il avait achevé son histoire de joueur sur son célèbre coup de tête contre Marco Materrazzi en finale de la Coupe du monde 2006. C'est aussi pour faire oublier cet épisode qu'il souhaite reprendre le fil de sa relation avec la sélection.

"Ça se termine comme ça, rappelle-t-il 16 ans après. Thierry Gilardi (commentateur pour TF1 à l’époque, ndlr) avait raison aux commentaires: ‘Pas comme ça…’ Mais voilà. C’est comme ça. C’est dur. Mais c’est ma carrière. L’histoire de ma vie. Comme mes deux buts en 1998 en finale. C’est pour ça que je dis que l’équipe de France n’est pas finie. Quelque part, je n’ai pas envie de finir comme ça. Ce n’est pas terminé."