Classement Fifa: la France éjectée du podium

L’équipe de France ne figure plus sur le podium du classement Fifa après ses matchs nuls contre la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine (1-1), lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. La Belgique reste en tête, l’Angleterre monte sur le podium.

La France rétrograde encore au classement Fifa. Dépassés par le Brésil (toujours deuxième) cet été, les Bleus figurent désormais en quatrième position de la dernière version mise à jour après les matchs de qualifications de la Coupe du monde 2022. Les deux matchs nuls face à la Bosnie-Herzgovine (1-1) et l’Ukraine (1-1) pénalisent les hommes de Didier Deschamps, qui ont relevé la tête face à la Finlande (2-0).

Les Anglais grattent une place

L’Angleterre (deux victoires, un nul) en profite pour se hisser sur la troisième marche. Les Three Lions retrouvent le podium pour la première fois depuis neuf ans. Le Danemark intègre le Top 10 (10e, plus 1) que quittent les Etats-Unis (13e). Le Portugal (7e, plus 1) et l’Espagne (8e, moins 1) intervertissent leur position.

Le classement est toujours dominé par la Belgique depuis 2018. Les Diables Rouges seront les prochains adversaires de la France en demi-finale de la Ligue des Nations, le jeudi 7 octobre à Turin, pour leurs grandes retrouvailles depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2018.

Malgré des résultats mitigés et des prestations décevantes, l’équipe de France a tout de même fait un grand pas vers la qualification pour le Mondial 2022. Les Bleus pointent en tête de leur groupe avec sept longueurs d’avance sur l’Ukraine et la Finlande. Ils tenteront de valider leur billet pour la compétition en novembre prochain lors des deux derniers matchs de qualification.