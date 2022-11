Coupe du monde 2022: "Je ferai tourner" confirme Didier Deschamps avant France-Tunisie

Après la victoire face au Danemark (2-1) et la qualification de l’équipe de France pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar samedi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a confirmé qu’il fera souffler certains joueurs lors du 3eme match mercredi face à la Tunisie (16h).

Les Bleus filent en huitièmes. Vainqueurs du Danemark (2-1) samedi grâce à un doublé de Kylian Mbappé, les joueurs de l’équipe de France ont déjà leur ticket en poche pour les 8e de finale de la Coupe du monde au Qatar. Ils sont même presque assurés de terminer à la première place du groupe D à la faveur d’une différence de buts très favorable (+4). Tous les feux sont donc au vert pour Didier Deschamps qui profitera du 3eme et dernier match de poule, mercredi, face à la Tunisie (16h) pour faire souffler certains joueurs. Interrogé sur beIN Sports après le succès face aux Danois, le sélectionneur a confirmé qu’il procédera à plusieurs changements.

"Je ne vais pas prendre de risque"

"Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l’adversaire que l’on doit rencontrer et nos autres adversaires aussi parce qu’il y a une qualification en jeu, rappelle-t-il. Mais notre objectif, c’est le huitième. Je ne vais pas prendre de risque. Ne me demandez pas ce soir (samedi) combien, ni qui… Mais je ferai tourner parce qu’on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d’autres sur ce match." Le Basque a par ailleurs indiqué que Steve Steve Mandanda était le gardien numéro deux derrière Hugo Lloris et donc devant Alphonse Aréola. Reste à savoir si le Rennais sera dans les buts face aux Tunisiens.