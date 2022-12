France-Pologne: le jeu offensif des Bleus penche clairement vers la gauche, aimanté par Mbappé

A l'occasion du huitième de finale de Coupe du monde entre la France et la Pologne dimanche (3-1), Kylian Mbappé a été élu homme du match avec son doublé et sa passe décisive. Les statistiques prouvent que le jeu des Bleus a clairement penché à gauche, dans la zone de l'attaquant de 23 ans.

Kylian Mbappé est difficile à stopper. Avant ce huitième de finale de Coupe du monde entre la France et la Pologne (3-1), Wojciech Szczesny s'amusait à estimer qu'il était "la clé" pour arrêter l'attaquant des Bleus. Avec une passe décisive pour Olivier Giroud et un doublé, le joueur de 23 ans a porté son équipe en direction des quarts de finale.

Comme le montre un graphique du média anglais The Athletic, le jeu de l'équipe de France a été très déséquilibré ce dimanche. Portés par l'omniprésence de Mbappé, les Bleus ont penché en majorité sur la gauche, laissant Dembélé très seul dans son couloir droit. Rabiot, Griezmann et Giroud se sont ainsi excentrés près de l'homme qui totalise neuf buts désormais en Coupe du monde, dont cinq lors de cette édition.

Lors des phases offensives des joueurs français, 48% des ballons ont été touchés sur le côté gauche contre 17% dans l'axe l'axe et 35% pour le côté droit. L'asymétrie de l'équipe de Didier Deschamps offre ainsi des espaces à Ousmane Dembélé, Le deuxième but de la France (74e) est d'ailleurs venu du côté de l'ailier droit, d'abord trouvé par Olivier Giroud.

En contre, Ousmane Dembélé a provoqué son adversaire pour rentrer à l'intérieur, libérant de l'espace pour Kylian Mbappé, qui a eu le temps d'armer sa frappe, venue se loger dans la lucarne droite de Szczesny. Sur l'ouverture du score (44e), après une séquence de dix passes avant le service de Mbappé pour Giroud, le jeu était venu en partie de la droite avant une passe de Dembélé pour Upamecano.

Les Anglais craignent Mbappé

Dans le temps additionnel, le troisième but (90+1e) est venu cette fois du côté gauche. Entré plus tôt en jeu, Marcus Thuram a trouvé Kylian Mbappé dans la surface de réparation, qui a cette fois logé le ballon dans la lucarne gauche des cages polonaises. La réalisation de Mbappé ressemble plus à un exploit personnel face à plusieurs adversaires mais témoigne de ses capacités de variation, renforçant l'incertitude pour le gardien et les défenseurs adverses.

Kylian Mbappé a eu d'autres occasions auparavant. A la 56e minute, Antoine Griezmann était venu le trouver sur la gauche. La frappe déviée du numéro 10 était passée tout près du poteau. En face des Bleus sur son couloir, Matty Cash a bien eu du mal à stopper vis-à-vis, dont le Mondial est le grand objectif de la saison.

Samedi prochain (20h), la France défiera l'Angleterre pour une place dans le dernier carré. Les Three Lions ont des atouts à faire valoir et une progression à confirmer, plus d'un an après leur finale lors de l'Euro. En principe, Kyle Walker se retrouvera en confrontation dans le couloir avec Kylian Mbappé. Les hommes de Gareth Southgate craignent en tout cas le joueur "de classe mondiale" qu'est Mbappé, "probablement le meilleur" actuellement.