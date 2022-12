Coupe du monde 2022: les inquiétudes de Petit sur l'état de forme de Varane

Notre membre de la Dream Team RMC Sport redoute un manque de rythme pour le défenseur de Manchester United, en difficulté face à la Tunisie et annoncé titulaire contre la Pologne, ce dimanche, en huitième de finale de la Coupe du monde.

Ce n’est pas une grande surprise tant l’équipe de France a convaincu et donné l’impression de monter en puissance après ses deux premiers matchs: Didier Deschamps va reconduire, face à la Pologne (dimanche à 16h), en huitièmes de finale, la même équipe qui a battu celle du Danemark (2-1) en phase de poules. "Je trouve que c’est normal, même si je me posais une petite question s’agissant de Raphaël Varane", a confié Emmanuel Petit sur RMC.

Petit: "Il est incontournable, mais je le trouve en manque de rythme"

Rassurant contre le Danemark, alors qu’il retrouvait les terrains cinq semaines après sa blessure avec les Red Devils, le défenseur de Manchester United a grandement souffert contre la Tunisie (0-1). A l’arrivée, sur ce que l’on a vu depuis le début de la compétition, Varane souffre de la comparaison avec Ibrahima Konaté et surtout Dayot Upamecano. Mais c’est bien lui qui fera la paire avec le joueur du Bayern Munich, devenu indispensable à cette équipe, profitant de son plus grand vécu en sélection (89), lui qui dispute sa troisième Coupe du monde.

"Je trouve qu’il lui manque encore un ou deux matches, a estimé Manu Petit. Il est obligé de jouer pour retrouver du rythme, c’est le mauvais timing dans cette Coupe du monde. Je sens qu’il monte en puissance mais il n’est pas encore à 100%. Je suis persuadé que les Polonais n’auront pas énormément d’occasions. On n’aura pas affaire à une équipe qui va nous mettre sous pression en permanence. Si on a le monopole du ballon, je pense que les Français peuvent s’arranger pour éviter un maximum de désillusions sur le plan défensif. Mais si cela avait été un tout autre adversaire, beaucoup plus percutant, je ne sais pas si j’aurais mis Varane d’entrée. Il est incontournable mais je le trouve en manque de rythme."