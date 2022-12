France-Pologne: Deschamps devrait faire confiance au 11 qui a battu le Danemark

Selon nos informations, Didier Deschamps devrait reconduire le même 11 que face au Danemark pour le huitième de finale de Coupe du monde dimanche (16h) face à la Pologne. Raphaël Varane va ainsi jouer un troisième match de rang, là où Jules Koundé est confirmé comme le nouveau titulaire des Bleus en tant que latéral droit.

Didier Deschamps prend les mêmes que face au Danemark (victoire 2-1 samedi dernier) et recommence. Ce dimanche (16h), le sélectionneur de l'équipe de France devrait disposer ses hommes en 4-3-3 pour le huitième de finale de Coupe du monde face à la Pologne.

Antoine Griezmann sera reconduit ainsi dans son poste de relayeur, où il évolue depuis le début du Mondial. Laissé sur le banc face à la Tunisie en début de match, "Grizou" évoluera à droite dans le milieu de terrain, avec Adrien Rabiot pour l'accompagner et Aurélien Tchouaméni en sentinelle.

En défense centrale, Raphaël Varane va enchaîner un troisième match de rang. Remplacé en fin de match par Ibrahima Konaté face à la Tunisie, le défenseur français n'a pas été spécialement rassurant face aux Aigles de Carthage mais le sélectionneur lui maintient sa confiance. Dayot Upamecano, l'un des meilleurs Français de la phase de groupes, reprend sa place dans l'axe pour épauler le défenseur de Manchester United.

La Pologne cherchera à "trouver des solutions collectives" face à Mbappé

Ménagé à l'entraînement à deux jours de la rencontre, Théo Hernandez revient aussi dans le 11 à son poste de latéral gauche, remplaçant Eduardo Camavinga, qui a découvert ce rôle face à la Tunisie. Jules Koundé confirme aussi qu'il est passé devant dans la hiérarchie à droite, au détriment de Benjamin Pavard.

Sans surprise, Hugo Lloris débutera la partie, pour son 142e match avec les Bleus, un record détenu jusqu'ici par Lilian Thuram. Le portier sera l'un des six champions du monde en titre sur la pelouse au coup d'envoi. En attaquant, Olivier Giroud retrouve la pointe avec Kylian Mbappé à sa gauche et Ousmane Dembélé à sa droite.

Auteur de trois buts depuis le début du tournoi, Kylian Mbappé sera attendu une fois de plus au tournant. A commencer par Arkadiusz Milik et ses compatriotes. "Comment défendre sur lui? Il nous faudra être rapides et prendre un scooter,a plainsanté ce samedi l'attaquant de la Juventus à propos du buteur du PSG. C'est très difficile de défendre individuellement sur lui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il nous faudra réagir en tant que groupe, trouver des solutions collectives."

La compo probable:

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann -Dembélé, Giroud, Mbappé