Coupe du monde: 23 ou 26 Bleus au Qatar ? Deschamps n'a toujours pas tranché

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps n'a pas encore décidé s'il allait convoquer 26 joueurs pour la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre), et s'en expliqué samedi.

23 ou 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar, tradition ou innovation ? Didier Deschamps n’a pas tranché samedi, avant d’affronter le Danemark dimanche soir (20h45), lors d’une ultime opposition qui doit aussi servir de préparation avant le Mondial. "J’ai le temps de réfléchir, a-t-il expliqué. Je dispose d’une certaine marge entre 23 et 26. Si je pense que c’est mieux…" Le sélectionneur, confronté à une avalanche de forfaits lors de cette fenêtre internationale, aimerait pouvoir se projeter davantage sur la compétition, mais les circonstances l'en empêchent. Raison pour laquelle il n’en fera pas forcément un principe intangible.

Deschamps: "Je n'ai pas toutes les données"

Un groupe resséré autour de 23 joueurs pourrait tout aussi bien faire l'affaire. "Je vais vous reprendre cet exemple, mais à l’Euro (élimination de la France en 8es, face à la Suisse), on était 26. Si vous avez deux joueurs blessés au même poste … Heureusement qu’on avait Adrien (Rabiot) pour pallier, et c’est important d'avoir des joueurs polyvalents aussi. Après, cela ne nous garantit pas d’être plus forts. Il ne reste que onze places sur le terrain même si le nombre de places a augmenté sur le banc et sur la feuille de match. Je n’ai pas toutes les données non plus."

Pour Coach Courbis, ne pas prendre 26 joueurs serait "une faute professionnelle"

Il n’est pas impossible que, dans l’esprit de Didier Deschamps, l’idée de faire appel à seulement 23 joueurs fasse son chemin, mais le sélectionneur souhaite se donner encore un peu de temps avant de rendre sa décision. "Si on ne prend pas 26 joueurs alors qu’on a la possibilité de le faire, ce n’est pas une erreur, c’est une faute professionnelle", a de son côté estimé Rolland Courbis sur RMC. La FIFA a porté à 26 le nombre maximal de joueurs pour chaque sélection à la Coupe du monde au lieu de 23, notamment pour faire face aux répercussions liées à "la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du monde aura lieu", soit en plein hiver, au beau milieu d'un calendrier infernal.