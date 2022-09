France-Autriche: les compliments appuyés de Deschamps à Giroud après son but

Buteur ce jeudi soir contre l’Autriche en Ligue des nations (2-0), Olivier Giroud a une nouvelle fois répondu présent sous le maillot de l’équipe de France. A l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a tenu à lui rendre hommage... tout en précisant que sa place au Mondial n'était pas encore acquise.

Comme à son habitude, Olivier Giroud s’est montré décisif quand Didier Deschamps a fait appel à lui. Et, à l’issue de la rencontre, son sélectionneur lui a bien rendu. Buteur ce jeudi soir contre l’Autriche en Ligue des nations (2-0), sa 49e réalisation en équipe de France, Olivier Giroud a une nouvelle fois répondu présent, lui qui était absent du dernier rassemblement des Bleus en juin.

>> Revivez France-Autriche (2-0)

"Je n’ai pas dit que j’allais m’en priver. Vous tirez des conclusions", a d’abord répondu Didier Deschamps, interrogé par la chaîne L’Equipe sur une éventuelle présence de l’attaquant de l’AC Milan à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Avant de lui rendre un hommage plutôt appuyé.

"C’est très bien pour l’équipe de France"

"Il a marqué, tant mieux pour lui. Il est dans un excellent état d’esprit, il a participé à beaucoup d’animations et d’actions offensives. Comme quasi-systématiquement. Il s’est trouvé dans des situations très très très (il insiste) compliquées ces dernières années, avec peu de temps de jeu ou pas du tout, et à chaque fois qu’il était en équipe de France, il était performant. C’est très bien pour l’équipe de France."

Deschamps: "Qu'il continue à être performant"

"Je suis très content pour Olivier, il le mérite, a répété Deschamps en conférence de presse. Si je l’appelle et si je le mets, c’est pour qu’il soit bon et qu’il marque des buts. Qu’il continue à être performant. (...) Est-ce que je vous ai dit qu’il y sera ou qu’il n’y sera pas ? Ni l’un, ni l’autre. Il faudra attendre le mois de novembre. Il fait tout pour faire en sorte d’y être, mais comme il y a beaucoup de concurrence à tous les postes…"

Buteur de la tête ce jeudi soir à la 65e minute de jeu pour permettre aux Bleus de faire le break après l’ouverture du score de Kylian Mbappé, Giroud a trouvé le chemin des filets pour la 49e fois de sa carrière sous le maillot de l’équipe de France et se rapproche encore un peu plus du record de Thierry Henry (51 buts).

À très exactement 35 ans et 357 jours, il est également devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de l’équipe de France, délogeant ainsi Roger Marche (35 ans et 287 jours en 1959 contre l'Espagne). Avant la Coupe du monde, il n’a plus qu’un match, ce dimanche au Danemark (20h45), pour améliorer encore un peu plus ses statistiques. Et finir de convaincre Deschamps de l’emmener au Qatar ?