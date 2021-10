Coupe du monde tous les deux ans: Lloris n'a pas participé au sondage de la Fifa, à la demande de la FFF

INFO RMC Sport - A la demande de la FFF, Hugo Lloris n'a pas pris part à l'échange virtuel organisé par la Fifa avec des capitaines de sélections autour de son projet de Coupe du monde tous les deux ans.

Comme révélé par le Journal du Dimanche, la Fifa a organisé une réunion avec des capitaines de sélections sur son projet de Coupe du monde tous les deux ans. Selon les informations de RMC Sport, Hugo Lloris n'a pas participé à cet échange virtuel, à la demande de la Fédération française de football. Il faut dire que ce "meeting" a eu lieu sans aucun membre du syndicat des joueurs professionnels (FifPro).

Ce dernier n'a pas du tout apprécié la méthode et l'a donc fait savoir dans un courrier envoyé lundi dernier, co-signé par son président Philippe Piat et par son secrétaire général Jonas Baer-Hoffmann. Dans le texte, le syndicat s'insurge de la "démagogie" faite par la Fifa qui tente tout pour rallier des joueurs à sa thèse. Il précise aussi qu'"un accord n'a pas été respecté". Celui qui permet à FifPro d'être reconnu par l'instance, et l'inverse aussi.

La FifPro a reçu une réponse de la Fifa

Malgré ce désaccord, la FifPro étudie en ce moment même ce projet de Coupe du monde tous les deux ans avec beaucoup d'attention. Selon nos informations, le syndicat attend surtout le calendrier des rencontres avant de se positionner officiellement. Mais il estime déjà que cette idée n'est pas mauvaise, surtout qu'elle permettrait aux joueurs d'avoir plus de chances de disputer cette compétition. Le tout en faisant attention à leur santé et à ce que les clubs soient bien concertés.

Toujours selon nos informations, la FifPro a reçu une réponse de la Fifa signée du conseiller du président Mattias Grafström. Un premier retour qui permet déjà d'apaiser les tensions du début de semaine.