Equipe de France: Le Graët, Hamraoui, Majri... les enjeux de la conférence de presse de Corinne Diacre

A partir de 11h ce mercredi, la sélectionneure des Bleues Corinne Diacre va donner sa liste pour les trois matchs du tournoi de France (du 13 au 21 février 2023). Des questions sur Kheira Hamraoui ou sur les nouvelles accusations à l'encontre de Noël Le Graët sont attendues.

Ce mercredi à 11h, Corinne Diacre va dévoiler sa liste pour le Tournoi de France (du 13 au 21 février 2023). Les Bleues y affronteront le Danemark, la Norvège et l'Uruguay, pour son dernier grand rendez-vous avant la Coupe du monde 2023 qui se déroulera cet été (du 20 juillet au 20 août) en Nouvelle-Zélande et en Australie. Plusieurs enjeux retiendront l'attention à l'occasion de l’annonce de la sélectionneure.

Le cas Hamraoui

C'est la question majeure. Corinne Diacre va devoir trancher le cas Hamraoui qui avait fait son retour chez les Bleues il y a un an, après son agression. Mais, confrontée aux problèmes extra-sportifs du PSG qui se sont déportés au sein de l’équipe de France, Diacre ne l’a plus convoquée depuis. Le retour de Hamraoui semble toujours aussi peu probable d’après nos informations, d’autant plus que l’entraineur parisien Gérard Prêcheur s’est récemment exprimé sur les performances de la milieu de terrain.

Karchaoui forfait, Diacre attendue sur le Graët

L’autre nom qui pourrait faire son grand retour dans la liste est celui d’Amel Majri. Après quinze mois sans compétition (blessure puis maternité), la Lyonnaise a retrouvé la compétition en ce mois de janvier et a marqué le 8000e but de l’histoire de l’OL le week-end dernier. Avant sa blessure, elle était une joueuse indispensable du dispositif de Corinne Diacre et son absence s’est fait fortement ressentir sur l’aile gauche de l’attaque tricolore. Diacre jugera-t-elle son rendement suffisant?

Par ailleurs, le forfait de Sakina Karchaoui a été entériné. Absente du groupe face au Havre ce week-end, la latérale gauche parisienne sera encore éloignée des terrains plusieurs semaines (cheville). Enfin, Corinne Diacre sera attendue sur le cas Le Graët. La sélectionneure va s’exprimer pour la première fois depuis que son nom a été cité dans le dossier et les accusations d’Aline Riera, membre du comité exécutif, de comportement déplacé envers Diacre.