Crise à la FFF: Diallo assurera l’intérim jusqu'à cet été après la démission de Le Graët

Après la démission de Noël Le Graët, ce lundi lors du Comité exécutif de la Fédération français de football, Philippe Diallo assumera le rôle de président par intérim jusqu’en juin prochain. Le dirigeant de 59 ans occupait déjà ce poste depuis mi-janvier et la mise à pied de Le Graët.

Il va conserver son costume dans les prochains mois. Après la démission de Noël Le Graët, ce lundi lors du Comité exécutif de la Fédération française de football, Philippe Diallo assurera le rôle de président par intérim jusqu’en à l’assemblée fédérale prévue en juin et qui désignera le nouveau président. Le vice-président délégué de la FFF, occupait déjà ce poste depuis le 11 janvier et la mise à pied de Le Graët. Âgé de 59 ans, le natif de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), fils du boxeur sénégalais Souleymane Diallo, est décrit comme un fin connaisseur du monde des instances et de l’économie du football.

Ancien joueur du FC Nantes, il a dirigé l’UCPF, l’ex-syndicat des clubs, de 1992 à 2021. Diplômé en droit public et des affaires, il possède une expérience internationale en tant que juge unique à la chambre de résolutions des litiges de la Fifa. Diallo, qui brigue un poste au Comité exécutif de l’UEFA, est devenu vice-président délégué de la 3F depuis le départ de Brigitte Henriques en décembre 2021.

L’image du football français sérieusement écornée

Philippe Diallo va donc continuer à assurer la succession de Le Graët jusqu’à cet été. Vivement critiqué ces dernières semaines, le dirigeant breton de 81 ans, a décidé de lâcher le poste de président de la fédération qu’il occupait depuis 2011. Rattrapé par des accusations de harcèlement et plusieurs dérapages sur le racisme et l’homophobie, l’ancien maire de Guingamp avait été écarté après ses propos sur Zinedine Zidane dans Bartoli Time sur RMC.

La mission d’audit diligentée par le ministère des Sports, dont les conclusions accablantes ont fuité dans la presse, a dénoncé ses méthodes de management, tout comme celles de Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF. Cette crise de gouvernance a sérieusement abîmé l’image du football français et de ses instances.