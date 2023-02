La FFF rend hommage à Noël Le Graët... et charge les conclusions de l'audit

La Fédération française de football (FFF) a publié un communiqué à la suite de la démission de Noël Le Graët de son poste de président. Après avoir mis en avant le bilan du dirigeant, l’instance a notamment dénoncé "un dénigrement disproportionné" dans l’audit.



La Fédération française de football monte au créneau. Quelques minutes après la démission de Noël Le Graët ce mardi matin lors d’un comité exécutif extraordinaire, la FFF a publié un communiqué dans lequel elle met notamment en avant le travail du dirigeant breton depuis son élection à la tête de l’instance en 2011.

"La FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Le Graët. Depuis le 18 juin 2011, date de son élection, les sélections masculines et féminines ont remporté 11 titres et disputé 6 finales de tournois internationaux. Ces excellents résultats s’expliquent notamment par une politique ambitieuse en matière de formation. Sous l’impulsion de Noël Le Graët, la FFF a soutenu et renforcé la préformation (26 pôles Espoirs) et la formation aux côtés des clubs professionnels."

La FFF s'en prend aux conclusions de l'audit

Dans ce communiqué, la FFF réagit par ailleurs aux conclusions de l’audit sur les dysfonctionnements au sein de l’instance. Si elle "s’engage à retenir toutes les recommandations utiles de cet audit", la première fédération sportive de France pointe notamment du doigt le "défaut de réelle procédure contradictoire".

"Concernant l’audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), la FFF remarque que ce rapport ne fait état d’aucune défaillance systémique, ni d’aucun manquement à ses missions régaliennes. La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l’instance. La FFF regrette aussi le défaut de réelle procédure contradictoire et l’absence de prise en compte des nombreuses observations formulées par la Fédération sur les sujets qui la concernent en matière de gouvernance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, chiffres et exemples à l’appui."

Remis mercredi 15 février à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le rapport définitif de l'audit mené au sein de la Fédération française de football est accablant Noël Le Graët. La synthèse de ce document, souligne que les "dérives de comportement" du dirigeant de 81 ans sont "incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité".

"Le comportement inapproprié de M. Le Graët vis-à-vis des femmes" est mis en lumière par les témoignages recueillis au cours de l’inspection. Il est fait état de "propos et de SMS émanant bien de M. Le Graët, ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres". La mission pointe aussi "l’horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance". Les inspecteurs avaient notamment souligné que "la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le réseau fédéral manqu(ait) d'efficacité et d'efficience".