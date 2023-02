FFF: Philippe Diallo candidat pour un poste à l’UEFA

Président intérimaire de la Fédération française de football depuis la mise en retrait de Noël Le Graët, Philippe Diallo a confirmé ce mardi qu’il briguait une place au Comité exécutif de l’UEFA afin d’assurer la présence de la France au sein de l’instance.

La crise interne traversé à la FFF pourrait bien avoir raison de sa place au sein de l’UEFA. Mis à pied depuis le 11 janvier au sein de l’instance nationale, Florence Hardouin va devoir laisser vacant son siège au sein du Comité exécutif de l’UEFA. Afin de porter la voix du football tricolore, Phillipe Diallo s’est porté candidat pour intégrer l’organisation continentale. Le vice-président délégué de la FFF, président intérimaire de la FFF depuis la mise en retrait de Noël Le Graët, a confirmé ce mardi avoir candidaté pour un poste à l’UEFA.

"Les choses sont assez simples, a expliqué le dirigeant auprès du journal L’Equipe ce mardi. D'un côté Noël Le Graët est candidat pour le conseil de la FIFA. De l'autre, Florence Hardouin est membre du comex de l'UEFA, mais va en sortir. À partir de là, si je ne présentais pas ma candidature, la France y perdait sa place. C'est ce qui m'a décidé. Après, rien n'est gagné d'avance. Mais si je ne me présentais pas de candidature au comex de l'UEFA, c'est sûr que l'on n'était plus représentés."

Une vraie chance pour Diallo?

La peur de voir la France perde son représentant au sein de l’instance européenne présidée par Aleksander Ceferin a ainsi poussé Philippe Diallo à se positionner avant la limite des candidatures le 5 février.

Sur les vingt postes du Comex de l’UEFA, neuf seront redistribués lors du Congrès organisé à Lisbonne au Portugal le 5 avril prochain. Si le poste que Florence Hardouin va libérer est automatiquement dévolu à une femme, il reste huit autres sièges à pourvoir.

Toujours selon le journal L’Equipe, deux semblent accessibles pour Philippe Diallo en raison de l’incapacité de deux membres, Davor Suker et Fernando Gomes, à se représenter. Si le Croate n’est plus en poste dans sa fédération, le Portugais a atteint la limite d’âge à l’UEFA et brigue la place de représentant auprès de la Fifa face à… Noël Le Graët.

Le président de la FFF par intérim s’est même déplacé en Suisse la semaine dernière afin de rencontrer Aleksander Ceferin en personne au siège de l’UEFA à Nyon.